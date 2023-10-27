Израильская армия заявила о расширении масштаба наземных маневров в секторе Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа, об этом сообщил представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари.
Напомним, ранее корреспондент CNN рассказал, что на границе Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы. Он также заявил о множественных повреждениях сообщается в секторе Газа и городе Газа.
В тоже время в самом анклаве завили о серии мощных взрывов. Отмечается, что нынешняя атака на анклав может быть самой сильной с начала эскалации палестино-израильского конфликта.
Некоторые СМИ уже сообщают о начале наземной операции, анонсированной Израилем.
Напомним, агентство The Reuters заявило, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
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В тоже время в самом анклаве завили о серии мощных взрывов. Отмечается, что нынешняя атака на анклав может быть самой сильной с начала эскалации палестино-израильского конфликта.
Напомним, агентство The Reuters заявило, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
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Евгения Парфентьева