Радио1
Главная / Новости / Политика/ Израильская операция «Железные мечи» в секторе Газа станет невиданной по свирепости

Израильская операция «Железные мечи» в секторе Газа станет невиданной по свирепости

Reuters: Израиль хочет провести в Газе невиданную по свирепости операцию
19 октября 2023, 12:28
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. Об этом пишет Reuters, ссылаясь сразу на восемь информированных источников среди чиновников Израиля, стран как Ближнего Востока и Запада.
ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения. Также планируется оттеснить палестинское население к египетской границе и взорвать сеть подземных туннелей ХАМАС, которые используются для военных операций.

«У Израиля нет эндшпиля для Газы. Их стратегия состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб, уничтожить все и войти внутрь, но что потом? У них нет стратегии на послезавтра», — указал источник в службе безопасности одной из стран региона.


Другой источник рассказал, что под Газой располагается целый город туннелей. Американский источник сомневается, что Израиль сможет полностью ликвидировать ХАМАС. Он считает, что вероятнее всего произойдет пленение как можно большего числа боевиков, а также уничтожение туннелей и ракетных заводов.

Читайте также:

Израиль и Палестина: новости войны и за что Байден получил «пощечину» в Тель-Авиве

WAFA: Израиль атаковал мечеть в Газе, убиты десятки людей

Байден объявил о гуманитарной помощи для Газы и Западного берега Иордана
#израиль
#город
#население
#новости
#жертвы
Читайте нас в
Лавров и Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне
19 октября 2023, 12:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Северной Кореи Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне. Об этом сообщает российский МИД.
Уточняется, что встреча длилась чуть более часа.

Напомним, что в среду, 18 октября, Сергей Лавров прибыл с рабочей поездкой в Северную Корею. Его принял лидер КНДР Ким Чен Ын, который месяц назад посетил российский космодром Восточный во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Ранее Южная Корея выразила обеспокоенность тем, что Северная Корея, по аналогии с палестинским движением ХАМАС, может напасть на страну. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик потребовал прекратить военное соглашение 2018 года, заключенное в рамках Пханмунчжомской декларации. По его словам, страна должна знать заранее о намерениях КНДР произвести атаку. 

Читайте также:

Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость

МИД КНДР: Попытки США вмешаться в отношения Москвы и Пхеньяна переходят границу

МИД РФ: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз против США
#россия
#кндр
#сергей лавров
#ким чен ын
#встреча
Читайте нас в
Представители России и Китая обсудили поставки энергоресурсов
Новак и зампремьера Госсовета КНР Сюэсян обсудили поставки энергоресурсов
19 октября 2023, 12:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Вице-премьер России Александр Новак и зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили поставки энергоресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
В рамках межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству Новак и Сюэсян обсудили поставки российских нефти, газа, угля и электроэнергии в Китай, расширение инвестирования российского топливно-энергетического комплекса китайскими компаниями, а также коснулись темы мирного атома.

Ранее глава «Роснефти», ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин сообщил, что Россия за прошедшие месяцы текущего года поставила Китаю на 25% больше нефти, чем за тот же период прошлого года. 

Читайте также:

Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству

Китай заявил о готовности сотрудничать в предложенной Путиным отрасли

Итоги встречи Путина и Си Цзиньпина: о чем лидеры говорили наедине, что обеспокоило США
#россия
#китай
#поставки
#энергетика
#встреча
Читайте нас в
В Госдуму внесен законопроект о запрете обидных названий населенных пунктов
19 октября 2023, 12:11

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Государственную думу РФ внесен законопроект о запрете использования в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих человеческое достоинство слов. Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Новые люди».
Документ разработали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и парламентарий Антон Ткачев. В пояснении к законопроекту указано, что, например, Пуково, Бухалово, Лох, Мусорка, Шалава, Тупица, Сучкино, Недомерки — это вполне реальные названия населенных пунктов в разных регионах России, передает ТАСС. Их жители с детства сталкиваются с насмешками, грубыми шутками. Многие даже переезжают или меняют место регистрации.

Процесс переименования в настоящее время сложен и забюрократизирован. В законопроекте предлагается предоставить представительным органам муниципальных образований полномочия принимать решения о переименовании географических объектов (в том числе населенных пунктов). Также вносится предложение запретить употребление оскорбительных (в том числе нецензурных), уничижительных, принижающих достоинство жителей населенных пунктов слов в в наименованиях географических объектов.

Читайте также:

Комитет Госдумы поддержал законопроект об увеличении МРОТ в 2024 году

В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов

В Госдуму внесли законопроект об обязательной госрегистрации электросамокатов
#жители
#законопроект
#госдума
#депутат
Читайте нас в
Зарезанные бабушка и брат Романа Микояна — не первые его жертвы
19 октября 2023, 11:49

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Старший сын известного рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян жестоко расправился со своими родственниками — бабушкой и братом. Но это не первые его жертвы: 16 лет назад по его вине погибла женщина.
Как сообщает телеграм-канал Mash, в 2007 году по вине Романа Микояна произошло дорожно-транспортное происшествие. На своей машине Honda Accord 23-летний тогда молодой человек насмерть сбил женщину на юго-западе Москвы. Не без помощи нанятых отцом адвокатов Роман тогда отделался двухлетним условным сроком.

В семье Наминых он оказался еще в годовалом возрасте. Основатель групп «Цветы» и «Парк Горького» женился на женщине, у которой был ребенок от первого брака, которого он усыновил. Анастаса Алексеевича Роман всегда считал единственным настоящим отцом.

Читайте также:

Появилась версия двойного убийства в семье Стаса Намина

Стала известна возможная причина убийства родственников Намина

Сын и теща Стаса Намина жестоко убиты в Подмосковье
#происшествие
#ребёнок
#цветы
#парк горького
#человек
Читайте нас в
В России начали готовить специалистов по политологическим исследованиям
19 октября 2023, 11:44

Фото: iStock/macky_ch

В России начали готовить экспертов по политологическим исследованиям информационных материалов. Об этом сообщил замдиректора Российского федерального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) при Минюсте РФ Георгий Омельянюк.
Он рассказал об этом в ходе XII Международной научно-практической конференции «Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения РФ», которая проходит в Новосибирске.

Омельянюк рассказал, что специалисты этой отрасли будут заниматься делами о признании некоммерческих организаций и физических лиц иноагентами, о распространении экстремистской информации, о призывах к массовым беспорядкам и о нарушениях в проведении выборов.

Эксперт добавил, что специалисты по политологическим исследованиям будут анализировать пропагандистские материалы, которые размещены в интернете, сказаны в эфире ТВ и радио, а также на внешних носителях информации. Кроме того, будут анализироваться комментарии пользователей интернета.

Читайте также:

Кравцов: В российских колледжах появится специальность оператора БПЛА

Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему образования в ВУЗах

Стали известны самые прибыльные отрасли работы для россиян
#специалисты
#россия
#политика
#политолог
Читайте нас в
Казахстан прекратил поставлять в Россию 106 наименований товаров
Казахстан прекратил поставку сотни продуктов в Россию из-за западных санкций
19 октября 2023, 11:29

Фото: iStock/freedarst

Казахстан на фоне антироссийских санкций Запада прекратил поставку в Россию 106 наименований товаров. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев.
Уточняется, что Казахстан перестал поставлять России товары военного назначения, например, беспилотники, военная электроника, чипы и иную продукцию.

Ранее, в конце сентября, президент страны Касым-Жомарт Токаев в Германии заявил, что Казахстан намерен придерживаться санкционной политики Запада в отношении России. Однако вместе с тем говорил о том, что страна не превратится в «анти-Россию». Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев убеждён, что такие противоречивые заявления главы государства говорят о его желании угодить всем сторонам. 

Читайте также:

В МИД прокомментировали заявления Токаева о соблюдении антироссийских санкций

Токаев: Казахстан не превратится в «анти-Россию»

Стало известно, с чем связаны противоречащие друг другу заявления Токаева о России
#казахстан
#россия
#поставки
#санкции
#товары
Читайте нас в
Израиль и Палестина: новости войны и за что Байден получил «пощечину» в Тель-Авиве
19 октября 2023, 11:22

Фото: iStocK/goglik83

Обострившийся между Палестиной и Израилем конфликт продолжает усугубляться. В регионе идут ежедневные военные действия, количество жертв растет. Американский президент Джо Байден прибыл в Израиль с «визитом солидарности», пообещав Тель-Авиву финансовую поддержку, что, по его мнению, это поможет разрешить вооруженный конфликт. Редакция «Радио 1» расскажет, чем обернулся визит Байдена в Израиль и какая обстановка в регионе сейчас.

Израиль и Палестина: конфликт 2023


7 октября члены палестинской группировки ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по израильской территории, после чего вторглись в регион и установили контроль над рядом районов и военных объектов. В ответ на беспрецедентную атаку, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении военной операции «Железные мечи» на территории сектора Газа и начала наносить ответные ракетные удары.

ЦАХАЛ ударил по объектам «Хезболлы»


Армия обороны Израиля сообщила об ударе по наблюдательному пункту движения «Хезболла», который расположен на границе с Ливаном. По информации ЦАХАЛа, именно оттуда были произведены запуски ракет по израильской территории. В результате массированной атаки, были повреждены десятки минометных установок, шахты тоннелей и командные центры.

Байден посетил Израиль 


Президент США Джо Байден прибыл в Израиль 18 октября. Его поездка в страну была названа «визитом солидарности» и предполагала демонстрацию поддержки израильского режима. Байден заявил, что выделит Израилю $100 млн на гуманитарную помощь и заявил о намерении предпринять меры, которые помогут восстановить мир и прекратить террористические атаки со стороны палестинской группировки ХАМАС.
 
Прокомментировала визит американского лидера в Тель-Авив журналист, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски. По ее словам, Байден получил «пощечину», поскольку король Иордании Абдалла отказался встречаться с ним. Кроме того, не изъявил желания увидеться с лидером США глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, что Денски назвала «второй пощечиной». Журналист отметила, что о том, что поездка будет провальной, было понятно и прежде, когда госсекретарь США Энтони Блинкен ждал приема у саудовского принца Мухаммеда бен Салмана около восьми часов. 

В Израиле уверены, что война с ХАМАС продлится месяцы
В Израиле уверены, что война с ХАМАС продлится месяцы

Последние новости о войне в Израиле


Группировка ХАМАС вновь обстреляла несколько израильских территорий. Ашкелон, Ашдод, Ришон-ле-Цион и Холон подверглись атаке со стороны палестинского формирования.
 
Армия обороны Израиля наносит ответные удары. Из-за постоянных обстрелов грузовикам с гуманитарным грузом не удается проехать через КПП на территорию сектора Газа. На ливанско-израильской границе произошло несколько стычек между израильскими войсками и боевиками «Хезболлы».

Стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нанесении мощного ракетного удара по госпиталю Аль-Ахли в секторе Газа, в результате чего погибли около 500 человек, по некоторым данным, количество погибших достигло 800. Больница была подвергнута обстрелу 17 октября. Израиль и Палестина отвергают свою причастность к атаке и обвиняют в массированном ударе оппонента.


Жертвы войны в Израиле


Минздрав Палестины сообщил, что в результате продолжающихся военный действий в регионе, количество пострадавших достигло 3478 человек. Более 12 тысяч человек получили ранения.

В министерстве также сообщили, что ситуация с оказанием пострадавшим медицинской помощи усложняется. В больницах острая нехватка лекарств и оборудования. Из-за сбоя в системах водоснабжения и повреждения канализаций, возрастает риск распространения инфекций.

С израильской стороны жертвами конфликта стали 1,5 тысячи человек. Ранения получили более 4, 2 тысяч человек.

Читайте также:

Президенты США и Египта договорились об отправке гумпомощи в Газу

Байден решил запросить 60 миллиардов долларов для Украины

FT: Война Израиля с ХАМАС изменит позицию многих стран по Украине
#сша
#помощь
#израиль
#конфликт
#больница
#армия
#президент
#война
#блинкен
#джо палестина
Читайте нас в
Комитет Госдумы поддержал законопроект об увеличении МРОТ в 2024 году
19 октября 2023, 11:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей в месяц.
Правительство внесло предложение в Госдуму в сентябре. Изменения предлагается внести в закон о МРОТ. 

Уточняется, что в настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля. Предлагается увеличить сумму на 18,5%, что позволит повысить зарплаты порядка 4,8 млн россиян.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Федеральному собранию обеспечить повышение МРОТ на 10% с 1 января следующего года.

Читайте также:

 Экс-министр труда Калашников назвал атавизмом российский МРОТ

Глава «ЦИФРРА» Дробиз: Повышение МРОТ может снизить оборот суррогатных напитков

В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене НДФЛ при доходе ниже 30 тысяч рублей
#госдума
#мрот
#законопроект
#россияне
#зарплата
Читайте нас в
Чиновник Госдепа США ушел в отставку из-за решений по Израилю
Чиновник Госдепа США Пол подал в отставку из-за военной помощи Израилю
19 октября 2023, 11:07

Фото: istock / alexkich

Сотрудник Бюро Государственного департамента США по военно-политическим вопросам Джош Пол подал в отставку на фоне решений властей Америки по палестино-израильскому конфликту. Информацию сообщает издание Politico.

«Я не могу работать в поддержку ряда важных политических решений, в том числе переброски большего количества оружия одной из сторон конфликта, которые я считаю недальновидными, разрушительными, несправедливыми и противоречащими тем самым ценностям, которые мы публично поддерживаем», — заявил Пол.
Чиновник обратил внимание, что за 11 лет службы в Госдепе США ему приходилось идти на «множество моральных компромиссов», но сейчас он решил уволиться из-за продолжения курса США по наращиванию поставок оружия израильской стороне конфликта.

Пол подытожил, что сейчас реакция резиденции президента США на происходящее в Израиле достаточно импульсивна и основана на «предвзятости и политической выгоде».

Ранее бывший министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что война с ХАМАС может продлиться много месяцев. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
Байден пережил публичное унижение на Ближнем Востоке

Медведев поддержал создание палестинского государства

Путин пригласил Байдена в Россию на блины и чаепитие

#сша
#дома
#чиновники
#израиль
#хамас
#оружие
#поставки
Читайте нас в
Достижения.рф