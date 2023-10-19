Израильская операция «Железные мечи» в секторе Газа станет невиданной по свирепости

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Военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. Об этом пишет Reuters, ссылаясь сразу на восемь информированных источников среди чиновников Израиля, стран как Ближнего Востока и Запада.
ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения. Также планируется оттеснить палестинское население к египетской границе и взорвать сеть подземных туннелей ХАМАС, которые используются для военных операций.
Другой источник рассказал, что под Газой располагается целый город туннелей. Американский источник сомневается, что Израиль сможет полностью ликвидировать ХАМАС. Он считает, что вероятнее всего произойдет пленение как можно большего числа боевиков, а также уничтожение туннелей и ракетных заводов.
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«У Израиля нет эндшпиля для Газы. Их стратегия состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб, уничтожить все и войти внутрь, но что потом? У них нет стратегии на послезавтра», — указал источник в службе безопасности одной из стран региона.
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Элина Позднякова