Израильские военные на фоне перемирия открыли огонь по мирному населению Газы

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц для начала должен вывести немецкие войска с территории ГДР, а уже потом требовать от Путина остановить СВО.