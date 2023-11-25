Израильские военные обстреляли миротворцев ООН в Ливане

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по бойцам Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Об этом в соцсети X сообщили представители миротворческого отряда.
Отмечается, что патруль подвергся обстрелу в районе 12 часов. Атака была произведена недалеко от населённого пункта Айтарун в южной части Ливана.
По сообщению ВСООНЛ миротворцы не пострадали во время обстрела. Однако был повреждён из автомобиль.
В ООН осудили действия израильских военных и указали на необходимость несения ответственности сторон за защиту миротворческих отрядов.
Напомним, что ЦАХАЛ и представители ливанского движения «Хезболла» периодически наносят удары по позициям друг друга. Обострение отношений между странами произошло на фоне палестино-израильского конфликта в секторе Газа.
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По сообщению ВСООНЛ миротворцы не пострадали во время обстрела. Однако был повреждён из автомобиль.
Напомним, что ЦАХАЛ и представители ливанского движения «Хезболла» периодически наносят удары по позициям друг друга. Обострение отношений между странами произошло на фоне палестино-израильского конфликта в секторе Газа.
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Анастасия Чинкова