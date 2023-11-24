Израильские военные покинули больницу «Аш-Шифа» в Газе, взорвав медтехнику

Фото: iStock/CatEyePerspective
Израильские военные покинули больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа, взорвав перед этим всё медицинское оборудование и электрогенераторы. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что перед тем как покинуть медицинский комплекс израильские военные уничтожили рентгеновские аппараты, кислородные насосы и электрогенераторы.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла палестинцев, пытавшихся вернуться на север сектора Газа во время перемирия. Отмечается, что израильские власти ранее предупреждали жителей анклава о том, что несмотря на временное прекращение боевых действий, территория остаётся опасной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Четырёхдневное перемирие между ЦАХАЛ и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу в пятницу утром.
Читайте также:
Более ста россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы, доставят в Москву
ЦАХАЛ заявил, что уничтожил командующего военно-морскими силами ХАМАС
Al Qahera News: Израиль освободит 39 палестинских женщин и детей
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла палестинцев, пытавшихся вернуться на север сектора Газа во время перемирия. Отмечается, что израильские власти ранее предупреждали жителей анклава о том, что несмотря на временное прекращение боевых действий, территория остаётся опасной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Более ста россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы, доставят в Москву
ЦАХАЛ заявил, что уничтожил командующего военно-морскими силами ХАМАС
Al Qahera News: Израиль освободит 39 палестинских женщин и детей
Анастасия Чинкова