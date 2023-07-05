Израильские военные покинули территорию Дженина

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Операция израильских военных в Дженине завершилась, подразделения покинули территорию.
Накануне о завершении операции заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, однако добавил, что она может быть возобновлена снова. В настоящее время солдаты вышли из района Дженина и прекратили ведение боевых действий.
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Анастасия Крестьянова