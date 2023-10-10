Израильские войска вторглись в Наблус на Западном берегу

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Израильские вооруженные силы, в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа, вторглись в город Наблус на Западном берегу реки Иордан.
Город Наблус находится приблизительно в ста километрах от сектора Газа и на Западном берегу, в рамках Палестинской автономии.
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Артем Кузьмин