Израильский план по уничтожению ХАМАС выполнен на 10%

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План Израиля по уничтожению палестинского движения ХАМАС выполнен на 10%. Об этом сообщает издание Israel Hayom.
По данным издания, в Совете национальной безопасности Израиля и в МИД созданы две рабочие группы, действующие отдельно друг от друга. В их обязанности входит изучение разных вариантов послевоенного управления Палестиной.
Отмечается, что среди предложенных вариантов фигурируют: установление международного контроля, создание механизма управления над территорией в сотрудничестве с Египтом и передача власти в секторе Газа палестинскому политику Мохаммеду Дахлану.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, в результате которого погибло большое количество мирных жителей. Читайте подробнее в материале «Радио 1».
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Отмечается, что среди предложенных вариантов фигурируют: установление международного контроля, создание механизма управления над территорией в сотрудничестве с Египтом и передача власти в секторе Газа палестинскому политику Мохаммеду Дахлану.
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Анастасия Чинкова