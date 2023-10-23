Израильский президент Герцог сделал неожиданное заявление по ХАМАС

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Во время вторжения в Израиль боевики военного крыла палестинского исламского движения ХАМАС имели при себе все необходимое для создания химического оружия. Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог.
Президент Израиля показал бумаги с рисунками, чертежами и пояснениями, по его словам, при надлежащие «Аль-Каиде»*. Также Герцог не исключил, что здесь замешан ИГИЛ*.
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