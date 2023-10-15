Израильский удар вывел из строя международный аэропорт Алеппо

После переговоров с лидером ливанской группировки «Хезболла» Хасаном Насраллой министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что «Хезболла» может поддержать палестинское движение «ХАМАС» в конфликте с Израилем. Об этом сообщает агентство IRNA.