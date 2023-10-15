Израильский удар вывел из строя международный аэропорт Алеппо

Фото: istock/Tomas Ragina
Международный аэропорт Алеппо в Сирии был полностью разрушен после авиаударов со стороны Израиля, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Сирии.
«В ночь с 14 на 15 октября, около 23:35 часов, враждебное Израильское государство нанесло удары с воздуха по Международному аэропорту Алеппо, что вызвало материальный ущерб и полное вывод аэропорта из строя», - говорится в заявлении Министерства.
Ранее сообщалось о сильных взрывах в районе аэропорта. Согласно данным очевидцев, атака была осуществлена двумя ракетами, нацеленными на взлетно-посадочную полосу аэропорта.
Читайте также:
Нетаньяху созвал срочное совещание с военным руководством
Израиль анонсировал наступление в секторе Газа «с воздуха, моря и земли»
Истёк срок ультиматума об эвакуации мирных граждан с севера сектора Газа
Артем Кузьмин