Израильский журналист Хаддад: ЦАХАЛ не намерен убивать невинных палестинцев

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Израильский журналист Юсеф Хаддад заявил, что ЦАХАЛ не собирается убивать невинных гражданских лиц в секторе Газа.
«Израиль не хочет причинять вред ни в чём не повинным палестинцам. При желании мы могли бы добиться такого результата, не подвергая риску ни одного солдата. У нас достаточно боеприпасов и самолётов, чтобы уничтожить всю Газу за полчаса. Мы же стремимся к уничтожению ХАМАС», — прокомментировал в эфире RT Хаддад.
А политолог Евгений Михайлов, в свою очередь, высказал мнение, что Израиль не проводит полномасштабную наземную операцию в секторе Газа из-за опасений.
«Проводить наземную операцию они опасаются, так как многие аналитики высказали мнение о том, что если они зайдут в сектор Газа сразу, то могут потерпеть сокрушительное поражение в городских условиях, так как у ХАМАС серьёзные оборонительные подземные сооружения, откуда они могут наносить удары», — пояснил в беседе с «Царьградом» Михайлов.
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