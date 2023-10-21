Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности

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Совет национальной безопасности Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию, которое означает, что гражданам, находящимся там, следует незамедлительно покинуть эти страны. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова