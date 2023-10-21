Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности

Совет национальной безопасности Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию, которое означает, что гражданам, находящимся там, следует незамедлительно покинуть эти страны. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.