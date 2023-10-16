Израильтяне оборудуют танки самодельными «козырьками» для защиты от дронов

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На израильские танки Merkava Mk. IV у сектора Газа устанавливают самодельные «козырьки» для защиты от гранат, сбрасываемых с беспилотных летательных аппаратов. Конечно, нечто похожее уже давно используют российские танкисты в зоне специальной военной операции.
Российские бойцы уже давно усвоили, что незатейливые конструкции из нескольких угловых профилей, которые они за схожесть конструкции прозвали «мангалами», прекрасно защищают экипаж танка от гранат, сбрасываемых с беспилотников, и от атак дронов-камикадзе. Отечественный «Уралвагонзавод» уже серийно устанавливает такую защиту на танки «Прорыв» и Т-72Б3М. Русский солдат в очередной раз опередил мировую инженерную мысль.
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