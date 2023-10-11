Израилю предрекли войну на пять фронтов

Группировка ХАМАС начала операцию на территории Израиля, которая стала неожиданностью для армии страны. Военные эксперты признали провал израильской разведки и назвали атаку палестинской группировки самой успешной за последние десятилетия. Редакция «Радио 1» расскажет, почему «Хуавей» обвинили в том, что израильская разведка не смогла вовремя раскрыть планы ХАМАС и правда ли, что смартфоны китайского производителя невозможно прослушать.