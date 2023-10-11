Израилю предрекли войну на пять фронтов

Фото: istock / Nancy Anderson
Эксперты предсказали Израилю войну на пять фронтов. Об этом рассказал немецкий таблоид Bild, ссылаясь на специалистов ближневосточного центра Le Beck.
«Мы имеем дело с очень длительным конфликтом, который дает множество отправных точек для более широкой эскалации», — выразили мнение эксперты.Авторы отмечают, что Иран с его союзниками выставили проблему палестинцев опорой своей идеологией и поэтом не могут оставаться в стороне. Эксперты обратили внимание на нападения со стороны Ливана. Помимо этого, они призывают не списывать со счетов атаки со стороны Сирии или даже Ирака и Йемена.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
Стало известно о гибели еще одного россиянина в Израиле
Посольство прилагает усилия для поиска пропавших в Израиле россиян
Стала известна личность россиянина, погибшего во время эскалации в Израиле
Алина Юрчак