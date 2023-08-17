«Известия»: Белоруссия денонсировала соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Украиной

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Правительство Белоруссии приняло решение о денонсации соглашения с Украиной о военно-техническом сотрудничестве., пишут «Известия». Соответствующее постановление кабмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу 15 августа.
«Денонсировать соглашение между Кабинетом Министров Республики Беларусь и правительством Украины о военно-техническом сотрудничестве, подписанное в Минске 16 декабря 1994 года», — сказано в документе.Также денонсируется и протокол о внесении изменений в соглашение о военно-техническом сотрудничестве, который был подписан сторонами двадцать лет назад — в 2003 году.
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