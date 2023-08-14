«Известия»: Евросоюз поставил Украине военной помощи уже на 20 миллиардов евро

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Совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд, начиная с февраля 2022 года. Об этом сообщил газете «Известия» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он пояснил, что общая сумма «составляет около 20 млрд евро», и включает в себя «двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд евро».
Ранее сообщалось, что республиканские члены конгресса США призвали президента Джо Байдена отозвать запрос на предоставление Украине финансовой помощи в размере 24 млрд долларов.
При этом, согласно официальным данным американского оборонного ведомства и Госдепа, объем поставленной Украине помощи стал самым крупным со времен Второй мировой войны. США направили Киеву более $66,2 млрд. Отмечается, что примерно $43 млрд затрачены на военную поддержку страны.
Завкафедрой предпринимательства и экономической географии школы бизнеса в Бирмингеме Джон Брайсон предсказал экономический бум для Украины при условии финансовой помощи от США и Европейской комиссии. Для этого, считает эксперт, для этого необходим план, сопоставимый с американским планом Маршалла для Европы после Второй мировой войны.
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Ранее сообщалось, что республиканские члены конгресса США призвали президента Джо Байдена отозвать запрос на предоставление Украине финансовой помощи в размере 24 млрд долларов.
Завкафедрой предпринимательства и экономической географии школы бизнеса в Бирмингеме Джон Брайсон предсказал экономический бум для Украины при условии финансовой помощи от США и Европейской комиссии. Для этого, считает эксперт, для этого необходим план, сопоставимый с американским планом Маршалла для Европы после Второй мировой войны.
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Артем Путинцев