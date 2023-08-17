«Известия»: Иностранные консалтинговые фирмы могут признать «нежелательными» или иноагентами

Иностранные консалтинговые компании и их структуры в России начнут вносить в реестр «иностранных агентов» и «нежелательных организаций». Соответствующая поправка к закону об основах госрегулирования торговой деятельности будет рассмотрена Госдумой уже в осеннюю сессию нижней палаты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда думского комитета по экономической политике Артёма Кирьянова.