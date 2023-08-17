«Известия»: Иностранные консалтинговые фирмы могут признать «нежелательными» или иноагентами

Фото: iStock/ronstik
Иностранные консалтинговые компании и их структуры в России начнут вносить в реестр «иностранных агентов» и «нежелательных организаций». Соответствующая поправка к закону об основах госрегулирования торговой деятельности будет рассмотрена Госдумой уже в осеннюю сессию нижней палаты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда думского комитета по экономической политике Артёма Кирьянова.
«В условиях открытого информационного и экономического противостояния со странами Запада важно устранить угрозы неконтролируемого сбора данных граждан России, а по сути, проводимого экономического шпионажа со стороны западных исследовательских компаний. Нам нужна аналитика, которую мы будем самостоятельно обрабатывать на нашей территории», — пояснил депутат.По словам Кирьянова, иностранные исследовательские компании уже запустили процесс «фейковой» перерегистрации для формального соблюдения предложенных норм. Среди таких компаний парламентарий назвал, в частности, Nielsen, IQVIA и IPSOS.
Читайте также:
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации Conflict Intelligence Team
Минюст России включил «Новую газету. Европа» в реестр нежелательных организаций
Правозащитную группу «Агора» признали нежелательной в России
Артем Путинцев