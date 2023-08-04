«Известия»: Москву не устраивает западное расследование по «Северным потокам»

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Россия недовольна «скупыми деталями» расследования, которое проводят Дания, Германия и Швеция относительно взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишут «Известия».
Издание приводит слова первого заместителя постпреда России при Организации Объединённых Наций Дмитрия Полянского о том, что Москва приложит все усилия к тому, чтобы в расследовании участвовали российские представители, а информация о нём была максимально доступна и прозрачна.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ оставляет за собой право самостоятельно расследовать диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, Москва будет поднимать эту тему на Совете Безопасности ООН до тех пор, пока виновные не понесут ответственность.
Специалисты продолжают расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». В образцах, взятых с яхты, которая, предположительно, являлась средством передвижения исполнителей диверсии, нашли следы взрывчатого вещества.
Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.
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Небензя: Россия имеет право самостоятельно расследовать подрыв обоих «Северных потоков»
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ оставляет за собой право самостоятельно расследовать диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, Москва будет поднимать эту тему на Совете Безопасности ООН до тех пор, пока виновные не понесут ответственность.
Небензя: Россия имеет право самостоятельно расследовать подрыв обоих «Северных потоков»
Специалисты продолжают расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». В образцах, взятых с яхты, которая, предположительно, являлась средством передвижения исполнителей диверсии, нашли следы взрывчатого вещества.
Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.
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Небензя: Россия имеет право самостоятельно расследовать подрыв обоих «Северных потоков»
Артем Путинцев