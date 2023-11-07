«Известия»: Практически все бренды алкоголя попадают в Россию несмотря на запрет

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Схема параллельного импорта алкогольной продукции теперь охватывает даже компании, которые никогда не покидали российский рынок, пишут «Известия» со ссылкой на Вениамина Грабара, президента компании Ladoga, которая ввозит продукцию по прямому импорту с согласия правообладателей.
«Мы несколько раз сталкивались с такой проблемой, когда мы находили бренды, которые мы завозим по эксклюзивному контракту. Тем не менее, эти бренды не входят в список товаров, разрешенных для параллельного импорта. В ходе расследования мы обнаружили, что продукция была ввезена в Россию без нашего ведома через небольшого зарубежного дистрибьютора. Это даже не самый худший сценарий, так как мы уверены, что это не подделка. Однако нет гарантии, что кто-то другой не ввезет в страну что угодно, представляя это как легальный товар», — рассказал Грабар.Глава Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев также подтвердил, что в настоящее время в Россию ввозятся алкогольные бренды, которые не учтены в соответствующем приказе Минпромторга. В соответствии с этим процессом, импортер уведомляет Росалкогольтабакконтроль о начале оборота продукции в России и предоставляет комплект документов для подтверждения своего права на это. Росалкогольрегулирование оценивает документы и одобряет уведомление, после чего импортер получает акцизные марки, которые автоматически появляются в системе учета алкоголя, и продукция вступает в легальный оборот в России.
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