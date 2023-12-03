«Известия»: Российские «Панцири» и «Буки» помогли Сирии сбить израильские ракеты

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Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» помогли противовоздушной обороне Сирии сбить большинство авиабомб, которые были в ночь на 2 ноября выпущены ВВС Израиля по столице страны Дамаску. Об этом пишут «Известия».
«Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях города Дамаск», — рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить (цитата по ТАСС).Как заявил контр-адмирал, большинство авиабомб в итоге были совместно сбиты сирийской ПВО и российскими ЗРК. Жертвы и пострадавшие отсутствуют.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла повторную резолюцию с призывом к Израилю освободить Голанские высоты.
Как сказано в документе, члены Организации Объединённых Наций «глубоко обеспокоены тем, что Израиль не ушел с сирийских Голанских высот, которые были оккупированы с 1967 года, вопреки соответствующим резолюциям СБ ООН и Генассамблеи».
Голанские высоты являются спорной территорией на Ближнем Востоке. Большая её часть контролируется Израилем, а восточная часть находится под контролем Сирии. Израиль аннексировал контролируемые им территории фактически в 1981 году, аннексия не была признана большинством международного сообщества.
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