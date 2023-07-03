«Известия»: Россия открыта для дипломатического урегулирования кризиса на Украине

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Россия готова к дипломатическому урегулированию, считает постпред при ООН Геннадий Гатилов, но на Западе все еще надеются на военную силу
Россия остается открытой для дипломатического урегулирования украинского кризиса, однако Киев и Запад продолжают делать ставку на использование военной силы. Об этом заявил в эксклюзивном интервью газете «Известия» постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
По словам дипломата, наша страна никогда и не отказывалась от дипломатического разрешения украинского конфликта, свидетельством чему стали Минские договоренности и «нормандский формат». Однако, как выяснилось позднее, все это время Киев готовился к реализации силового сценария.
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«Россия сохраняет открытой дверь для политико-дипломатического разрешения кризиса, однако перспективы развития событий по такому сценарию в настоящее время достаточно туманны <...> Украинскую сторону необходимо убедить прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, а западников — отказаться от накачки Украины оружием и направления туда наемников», — отметил Гатилов.
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