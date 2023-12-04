«Известия»: Телефоны в школах могут запретить уже в январе 2024 года

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Использование мобильных телефонов на уроках планируют запретить уже с января 2024-го, выяснили «Известия». Это следует из поправок ко второму чтению, которые профильный думский комитет по просвещению будет рассматривать в понедельник, 4 декабря.
Согласно документу, имеющемуся в распоряжении издания, закон вступит в силу сразу после его официального опубликования — то есть начала нового учебного года можно будет не дожидаться.
В парламенте «Известиям» пояснили, что рассчитывают полностью принять законопроект в ещё в 2023 году. В свою очередь, в российском правительстве уже заявили о поддержке документа.
Ранее РИА Новости сообщило, что была внесена поправка в Государственную Думу о запрете использования телефонов в школах, даже в случае образовательных задач. В исходной версии документа образовательные цели и экстренные ситуации были исключением из правила.
В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет использования школьниками телефонов и других гаджетов для связи во время уроков.
В соответствии с текстом законопроекта, ученики смогут пользоваться средствами связи только с разрешения учителя, а также в случаях чрезвычайных ситуаций и угрозы для жизни. По мнению инициаторов законопроекта, такие изменения помогут укрепить роль учителей в школьной среде.
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В парламенте «Известиям» пояснили, что рассчитывают полностью принять законопроект в ещё в 2023 году. В свою очередь, в российском правительстве уже заявили о поддержке документа.
В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет использования школьниками телефонов и других гаджетов для связи во время уроков.
В соответствии с текстом законопроекта, ученики смогут пользоваться средствами связи только с разрешения учителя, а также в случаях чрезвычайных ситуаций и угрозы для жизни. По мнению инициаторов законопроекта, такие изменения помогут укрепить роль учителей в школьной среде.
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Артем Путинцев