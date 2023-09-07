«Известия»: В России предложили маркировать вредную еду

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Правительство России прорабатывает вопрос о маркировке вредной еды согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол правительственного Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
Итогом заседания Совета стало поручение вице-премьера Татьяны Голиковой ставить на лицевой стороне продуктовой упаковки обозначение о превышении законодательно установленного лимита калорий и вредных веществ. Кроме того, кабмин рассматривает вопрос о включении ожирения в перечень социально значимых заболеваний — таких, как рак, ВИЧ, туберкулёз и других.
Согласно рекомендациям ВОЗ, к надлежащим для маркировки вредным продуктам могут быть отнесены сладкую газировку, энергетические напитки, картошку фри, гамбургеры, сладкое, выпечку, а также колбасу, бекон, сосиски и прочие мясные продукты, которые делаются при помощи соления, вяления, копчения и прочих способов улучшения вкуса и сохранности.
Ранее «Радио 1» поговорило с врачом диетологом, нутрициологом, терапевтом и автором курса «стройная жизнь» Александрой Разареновой, чтобы выяснить, в каких случаях фастфуд есть можно. По словам специалиста, нужно отдавать предпочтение тем продуктам, которые не сделаны во фритюре. Большое количество масла может сильно навредить организму.
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Согласно рекомендациям ВОЗ, к надлежащим для маркировки вредным продуктам могут быть отнесены сладкую газировку, энергетические напитки, картошку фри, гамбургеры, сладкое, выпечку, а также колбасу, бекон, сосиски и прочие мясные продукты, которые делаются при помощи соления, вяления, копчения и прочих способов улучшения вкуса и сохранности.
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Артем Путинцев