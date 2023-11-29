«Известия»: Замглавы МИД Рябков не исключил вооружённого конфликта России и НАТО

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Вооруженный конфликт между Российской Федерацией и НАТО не исключён, но возможная эскалация полностью зависит от действий Североатлантического альянса. Об этом рассказал «Известиям» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Это зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать в будущем вооружённый конфликт РФ и блока.Рябков заметил, что бесконечное посягательство на российские интересы на «сердцевинном» для России направлении является «опасным путём».
Одной из основных задач НАТО является предотвращение эскалации конфликта с Россией. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг выступая на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока 28 и 29 ноября в Брюсселе. Генсек НАТО заявил, что альянс дает четко понять России о готовности защищать каждый сантиметр своей территории. Он подчеркнул, что НАТО уже усилили свое присутствие на восточном фланге альянса. И делается это, по словам Столтенберга, не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а наоборот, предотвратить его.
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