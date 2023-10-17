Известны итоги выборов в Польше: почему страну ждет гражданская война

В Польше 15 октября прошли парламентские выборы. Итоги голосования показали, что лидером стала правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Однако 35,38% голосов не позволяют сформировать однопартийное правительство. Редакция «Радио 1» расскажет, почему Польше пророчат гражданскую войну, как выборы в парламенте скажутся на отношениях Варшавы и Москвы, и почему Украина обеспокоилась результатами голосования.