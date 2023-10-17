Известны итоги выборов в Польше: почему страну ждет гражданская война

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В Польше 15 октября прошли парламентские выборы. Итоги голосования показали, что лидером стала правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Однако 35,38% голосов не позволяют сформировать однопартийное правительство. Редакция «Радио 1» расскажет, почему Польше пророчат гражданскую войну, как выборы в парламенте скажутся на отношениях Варшавы и Москвы, и почему Украина обеспокоилась результатами голосования.
Выборы в Польше 2023
По итогам парламентских выборов в Польше, лидером голосования стала правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Второе место заняла праволиберальная фракция «Гражданская коалиция» Дональда Туска. Партии «Третий путь», «Левые» и «Конфедерация» набрали наименьшее количество голосов, однако они могут объединиться с первыми двумя политическими силами и сформировать абсолютное большинство. Это позволит отстранить от власти действующую правящую партию.
Кабмин премьер-министра Матеуша Моравецкого остаётся у власти на третий срок, но единолично правительство сформировать у него нет полномочий.
После оглашения результатов выборов, у президента Польши есть 30 дней, чтобы созвать первую сессию обновленного парламента, после чего будет избран кандидат на пост премьер-министра.
В Польше заговорили о гражданской войне
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что парламентские выборы в Польше могут обернуться гражданской войной. Таким мнением он поделился в беседе с изданием Point. По его словам, бунт может разразится из-за того, что люди не будут довольны результатом парламентских выборов, и сложившаяся напряженная обстановка в стране может перерасти в вооруженное восстание.
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Выборы в Польше: как отразятся на России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что итоги парламентских выборов в Польше не отразятся на отношениях между Москвой и Варшавой. По его словам, тот факт, что два соседних государства настроены друг к другу враждебно, является абсурдом. В настоящее время польские власти не демонстрируют заинтересованность в нормализации отношений с РФ, отметил спикер Кремля.
На Украине встревожились итогами выборов в Польше
Депутат Верховной Рады Олег Дунда заявил, что Киев обеспокоен парламентскими выборами в Польше, так как существует некоторая неопределенность, относительно продолжения военной поддержки Украины. По его словам, опасения были вызваны высоким процентом полученных голосов оппозиционной партией Польши. Украинский депутат подчеркнул, что результаты выборов могут предвещать проведение очередного голосования в будущем году, что будет означать замалчивания тем, касаемых Украины.
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Анастасия Крестьянова