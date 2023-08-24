Известны возможные дата и место встречи Владимира Путина и Эрдогана

Фото: сайт Кремля
Встреча Владимира Путина и Эрдогана планируется в Сочи. Возможно, она пройдет 4 сентября. Об этом сообщил агентству ТАСС дипломатический источник в Турции.
Официальные лица не комментировали информацию о грядущей встрече.
По словам дипломатического источника издания, президент Турции Эрдоган намерен прибыть в Россию с визитом. Возможная встреча российского президента и его турецкого коллеги состоится 4 сентября в Сочи.
Прежде сообщалось, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом. Лидеры договорились об очной встрече, даты которой названы не были.
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По словам дипломатического источника издания, президент Турции Эрдоган намерен прибыть в Россию с визитом. Возможная встреча российского президента и его турецкого коллеги состоится 4 сентября в Сочи.
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Анастасия Крестьянова