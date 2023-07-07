Jeune Afrique: Бойцы «Вагнера» покидают ЦАР и возвращаются в Москву

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Также издание сообщает о том, что дальнейшее пребывание в республике командира «вагнеровцев», советника президента ЦАР Виталия Перфильева остается под вопросом. Именно Перфильев помог центральноафриканскому лидеру Фостен-Арканжу Туадере подавить антиправительственное восстание в 2020 году. К тому же, как пишут журналисты Jeune Afrique, Перфильев — близкий друг Дмитрия Уткина, соучредителя ЧВК «Вагнер» и правой руки мятежного бизнесмена Евгения Пригожина.
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