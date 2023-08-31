Junge Welt: Украина не сможет «долго воевать» по примеру Израиля

Колумнист Райнхард Лаутербах заявил, что Украина не сможет воевать так же долго, как Израиль, так как в отличие от последнего не обладает военным превосходством над оппонентами. Об этом он написал в своем материале для Junge Welt.
Журналист считает, что Соединенные Штаты хотели бы поступить с Украиной по аналогии их линии с Израилем, а именно предоставлять Киеву деньги, оружие и политическую поддержку, но при этом не принимать в НАТО.
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