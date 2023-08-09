Junge Welt: Украина провалилась на саммите в Саудовской Аравии

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Украина не смогла добиться какого-либо успеха на саммите, который состоялся в Саудовской Аравии. Об этом пишет журналист издания Junge Welt Райнхард Лаутербах.
По его словам, никакой итоговой декларации в завершении встречи принято не было.
По словам журналиста, Бразилия и Мексика высказались против мирных переговоров без участия России, назвав их бессмысленными. Сам же Лаутербах считает, что пока Киев не изменит свою позицию по мирному решению конфликта, никакого результате достигнуть не получится. При этом он подчеркнул, что подобная ситуация уже начинает действовать на нервы даже сторонникам Украины.
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« И если глава украинской делегации, глава администрации президента Андрей Ермак заранее провозгласил целью своей страны "объединение всего мира вокруг Украины", то очень сомнительно, что Киев хоть немного приблизился к этому на выходных», — говорится в статье.
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Элина Позднякова