К станции метро Печатники направлено 20 бригад скорой помощи

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К станции столичного метрополитена Печатники, где произошло столкновение двух поездов, направлено порядка 20 бригад скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что поезда столкнулись на низких скоростях, однако из-за соприкосновения они смялись. В настоящее время известно о двух пострадавших в результате ЧП. Пострадала девушка и машинист, которого зажало между составами при столкновении.
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