Кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян

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По информации, предоставленной министром юстиции Леену Мери, правительство Финляндии планирует упростить процесс отчуждения недвижимости, принадлежащей гражданам России, до истечения срока своих полномочий в 2027 году. Это решение было объявлено в понедельник общественной телерадиовещательной корпорацией YLE.
Кроме того, согласно данным финских правоохранительных органов, российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах все чаще нарушают свои юридические обязательства, и случаи их привлечения к ответственности стали более распространенными. Одной из сложностей является отсутствие возможности информировать российских владельцев о задолженности из-за проблем с почтовой связью.
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Артем Кузьмин