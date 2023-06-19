Кабмин РФ: В России производится 62% всех потребляемых лекарств

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Вице-премьер РФ Голикова заявила, в России производится 62% всех потребляемых в стране фармпрепаратов
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России производится 62% всех потребляемых в стране фармацевтических препаратов. Об этом сообщает агентство ТАСС.
По ее словам, к 2030 году производство в России препаратов должно увеличиться в два раза. Голикова отметила, что Правительство будет предоставлять всевозможные меры поддержки для развития данного направления. Она также добавила, что данные меры будут распространяться только на те продукции, которые локализованы в России.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Голикова рассказала о льготах детям врачей, которые погибли от COVID-19.
По ее словам, к 2030 году производство в России препаратов должно увеличиться в два раза. Голикова отметила, что Правительство будет предоставлять всевозможные меры поддержки для развития данного направления. Она также добавила, что данные меры будут распространяться только на те продукции, которые локализованы в России.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Голикова рассказала о льготах детям врачей, которые погибли от COVID-19.
Анастасия Крестьянова