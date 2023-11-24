Кабмин РФ выделил 89,5 млрд рублей на выплату единовременного детского пособия

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 89,5 миллиарда рублей на выплату единовременного денежного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Выплата единого детского пособия была введена в России с 1 января 2023 года. Она объединила несколько уже действовавших ранее мер социальной поддержки для малообеспеченных и нуждающихся семей. Эту выплату могут получать беременные женщины, которые встали на учет на ранних сроках, а также родители детей до 17 лет. Проект федерального бюджета на 2024 год предусматривает на выплату единого детского пособия 1,3 триллиона рублей.
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Александр Бойцов