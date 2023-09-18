Кабмин Украины уволил шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря

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Правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства. Об этом заявил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.
Среди уволенных Анна Маляр, солгавшая о взятии села Андреевки армией Украины. Глава ДНР Денис Пушилин назвал слова Маляр вбросом и рассказал, что в районе Андреевки и Клещеевки все еще идут боевые действия. Позже Маляр объяснила свое заявление коммуникационными помехами.
Среди уволенных оказались государственный секретарь министерства Константин Ващенко, и замминистры Виталий Дейнега, Ростислав Замлинский, Владимир Гаврилов, Денис Шарапов и Андрей Шевченко.
Причины для увольнений неизвестны, свою должность сохранил только первый замминистра обороны Александр Павлюк.
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Алина Юрчак