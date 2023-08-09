Кадыров: Города Грозный и Мариуполь получили статус побратимов

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун подписали договор о побратимстве. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он заявил, что это большой шаг, который позволит наладить сотрудничество во многих социально значимых сферах.
Также он уточнил, что чеченские военные участвовали в освобождении Мариуполя.
Кроме того, днём ранее правительства Чечни и ДНР подписали документы о развитии торгово-экономических, научно-технических и культурных отраслей.
Ранее сообщалось, что в рамках форума «Россия-Африка» было подписано соглашение о наделении Нижнего Новгорода и африканского города Браззавиля статуса побратимов.
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Также он уточнил, что чеченские военные участвовали в освобождении Мариуполя.
Ранее сообщалось, что в рамках форума «Россия-Африка» было подписано соглашение о наделении Нижнего Новгорода и африканского города Браззавиля статуса побратимов.
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Анастасия Чинкова