Кадыров назвал происходящее в Газе геноцидом мусульман-палестинцев

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал происходящее в секторе Газа откровенным геноцидом мусульман-палестинцев, в своем Telegram-канале.
«Трагические и душераздирающие события, происходящие на территории сектора Газа, не оставляют никого равнодушным. Кадры, которые мы ежедневно видим, наглядно свидетельствуют, что каждый из нас является свидетелем откровенного геноцида мусульман-палестинцев», - прокомментировал ситуацию Кадыров.
Чеченский лидер также подчеркнул, что подобные преступления уже давно настроили весь цивилизованный мир против стран, совершающих их. В союзниках как у Израиля, так и Украины только те западные государства, которые сами «давно перешагнули все мыслимые и немыслимые рамки».
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Евгения Парфентьева