Кадыров назвал точкой невозврата акции по сожжению Корана

Фото: сайт Кремля
Акции по сожжению Корана, которые продолжаются в странах Европы и Запада, доводят ситуацию до точки невозврата. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграмм-канале.
Он отметил, что с беспрецедентным вызовом столкнулся весь мусульманский мир. Акции, которые связаны с сожжением священной книги доводят ситуацию до точки невозврата, заявил глава республики.
Кадыров указал на безнаказанность участников таких акций и подчеркнул, что продолжение таких провокационных действий, которые не влекут за собой последствий, демонстрирует всем мусульманам настоящее отношение к их правам.
Также, глава Чечни задался вопросом о том, почему главы мусульманских государств позволяют относиться подобным образам к Корану на территории своих стран.
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Кадыров указал на безнаказанность участников таких акций и подчеркнул, что продолжение таких провокационных действий, которые не влекут за собой последствий, демонстрирует всем мусульманам настоящее отношение к их правам.
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Анастасия Крестьянова