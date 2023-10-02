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Кадыров одобрил кандидатуру дочери на пост зампреда правительства Чечни

Кадыров одобрил кандидатуру дочери Айшат на пост зампреда правительства Чечни
02 октября 2023, 21:38
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что одобрил предложение о назначении на должность заместителя председателя правительства региона по социальному блоку своей дочери Айшат Кадыровой, которая ранее занимала пост министра культуры республики. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

По мнению Кадырова, его дочь накопила достаточный опыт работы, а также внесла значительный вклад в улучшение работы регионального министерства культуры. Сообщается, что пост министра культуры займет экс вице-премьер Чеченской Республики Муса Дадаев. Кадыров подчеркнул, что Дадаев зарекомендовал себя как профессионал.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин награди старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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В США не ожидают приезда Путина на саммит АТЭС
02 октября 2023, 22:00

Фото: kremlin.ru

Соединенные Штаты не ожидают, что российский лидер Владимир Путин приедет на саммит АТЭС в ноябре в Сан-Франциско, об этом заявил официальный представитель Госдепа США Мэтт Миллер.
«Мы обсуждаем маловероятные сценарии. Я не думаю, что Владимир Путин будет здесь. Его не будет в Сан-Франциско в ноябре, я думаю, всем это ясно», - прокомментировал ситуацию Миллер.

На вопрос о том, будут ли на саммите присутствовать представители российской делегации он ответил уклончиво. По словам Миллера, США выполнят свои обязательства «страны хозяйки», однако, в то же время, будут продолжать придерживаться санкционных мер. 

Ранее в руки журналистов издания Politico попал секретный документ, исходя из которого становится понятно, что реальные цели Соединенных Штатов на Украине простираются от внедрения протоколов НАТО до приватизации банков.

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#саммит
#владимир путин
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Западные партнеры Киева нанесли по нему серию серьезных ударов
CNN: Западные партнеры нанесли серию мощных ударов по Украине
02 октября 2023, 21:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Западные партнеры Киева нанесли по нему серию серьезных ударов, в том числе связанных с финансовой поддержкой, пишет журналист Стивен Коллинсон в статье для CNN.
«Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к ее размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей — одним из первых и самых верных союзников Киева. Спор заставил Варшаву предупредить Киев, что она может прекратить поставки оружия своему соседу», - прокомментировал ситуацию Коллинсон. 

Удары, о которых говорит обозреватель, это законопроект о государственных расходов США, в который не включили пункт о финансовой помощи Украине, а также победа на выборах в Словакии партии Smer, которая пообещала перекрыть потоки финансовой помощи Киеву. 

Ранее представитель Белого дома заявил, что у американского правительства есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку.

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#словакия
#украина
#помощь
#финансы
#польша
#зерно
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Бывший агент ЦРУ напомнил правительству США об их грехах
Экс-агент ЦРУ: Российские генералы видят экспансию США, поэтому будут отвечать
02 октября 2023, 20:41

Фото: iStock/Sefa kart

Москва вполне естественно реагирует на военные провокации Вашингтона, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Если бы вы были русским генералом или аналитиком в разведывательном ведомстве, вы были бы сумасшедшим, если бы не рассматривали США как существенную угрозу. Более того, Соединенные Штаты разместили ракеты, способные нести ядерный заряд, в Румынии и Польше», - прокомментировал ситуацию Джонсон. 

Он также напомнил, что США отправляли свои войска в более чем 200 стран, правительства которых были не в курсе прибытия американской армии. 

Именно поэтому Джонсон считает, что российская армия вполне естественно реагирует на военные провокации, которые учиняет Вашингтон.

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У Белого дома закончились деньги
У Белого дома нет средств на долгосрочную поддержку Украины
02 октября 2023, 20:09

Фото: iStock/Lazy_Bear

У Белого дома нет средств на долгосрочную поддержку Украины, об этом сообщил представитель американского правительства.
«У Белого дома есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку», - прокомментировал ситуацию американский чиновник. 

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Киев упустил момент, когда мог заключить достаточно выгодный для себя мирный договор. По его мнению, Соединенным Штатам необходимо срочно прекратить спонсирование этого конфликта, поскольку Америка продолжает копить внешний долг и слабеть на глазах.

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Обозреватель Корнилов: Республиканцы «сковырнут» Байдена с помощью Украины
02 октября 2023, 20:00

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заявил, что «ни о какой из форм побед над российской армией со стороны ВСУ говорить не приходится». Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Корнилов отметил, что Украина перестала преобладать в списке приоритетов США. По мнению обозревателя, голосование в Конгрессе США по поводу бюджета показывает, что военная помощь Украине из него выпадает.

«Все это происходит на практике, а не является «плодом домыслов российской пропаганды», как любят порой заявлять западные политики и журналисты. Это факт, однозначно: чем дольше будет длиться конфликт, тем больше проблем будет испытывать Украина в плане ресурсной поддержки от США и Европы», — цитирует Корнилова Общественная служба новостей.

Эксперт пояснил, что ослабление поддержки Киева со стороны Вашингтона связано с внутриполитическими проблемами нынешнего американского руководства.

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#закон
#голосование
#украина
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#военная помощь
#служба
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В США осознали, что надежда на позитивный исход для Украины тает на глазах
Экономист Сакс: Условия мира с Россией ухудшатся для Украины из-за разгрома ВСУ
02 октября 2023, 19:30

Фото: iStock/JARAMA

Киев упустил момент, когда мог заключить достаточно выгодный для себя мирный договор, заявил экономист Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Kim Iverson.
«Пора заключить мирный договор, который был на столе с самого начала. Его условия, конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя, но мы должны положить конец этому конфликту — за столом переговоров. А не так: сперва один 24 миллиардный пакет помощи, за ним еще один. Сколько еще украинцев должны погибнуть ради этого?», - прокомментировал ситуацию Сакс. 

По его мнению, Соединенным Штатам необходимо срочно прекратить спонсирование этого конфликта, поскольку Америка продолжает копить внешний долг и слабеть на глазах. 

Ранее издание Politico завладело секретными документами Госдепа, из которых стало ясно, что реальные цели Соединенных Штатов на Украине простираются от внедрения протоколов НАТО до приватизации банков.

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Верховный суд США не стал запрещать Трампу баллотироваться в президенты
02 октября 2023, 19:15

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Верховный суд США отказался рассматривать требование запретить бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в выборах, сообщается в официальном документе, размещенном в открытом доступе.
«Ходатайство об истребовании дела отклонено», - прокомментировали ситуацию в документе. 

Ранее республиканец Джон Кастро подал иск с требованием не допускать Трампа до выборов как «бунтовщика и мятежника». Речь идет о штурме Белого дома, который произошел в январе 2021 года. Бывшего главу США подозревали в причастности к этим беспорядкам, однако, суд не смог доказать его вину. 

При этом, суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Согласно решению суда Нью-Йорка, экс-президент США ежегодно преувеличивал свое состояние на миллиарды долларов в финансовых отчетах, предоставляемых банкам и страховым компаниям.

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#суд
#сша
#дома
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Зеленский призвал ЕС не затягивать с очередным пакетом санкций против России
02 октября 2023, 18:24

Фото: iStock/designer491

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пауза по санкциям против России затянулась. С таким заявлением он выступил на встрече с министрами иностранных дел стран Евросоюза в Киеве.
«Санкционного давления на Россию очевидно мало, уважаемые партнеры. Это видно прежде всего по росту количества ударных дронов и авиаударов российских террористов. Нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций», - заявил Зеленский.

Он также призвал Евросоюз начать работу по очередному пакету антироссийских санкций. По словам украинского лидера, паузы между санкционными пакетами только увеличивают время для российской агрессии, подчеркнув, что пауза после последнего принятого пакета очень сильно затянулась.

Последний пакет антироссийских санкций появился в июне.

Напомним, в Киеве состоялось неформальное собрание Совета МИД государств ЕС под руководством главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

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#евросоюз
#зеленский
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В Московской области начал действовать комендантский час для несовершеннолетних
02 октября 2023, 18:21

Фото: Istockphoto / z1b

В Подмосковье с 1 октября начал действовать комендантский час для несовершеннолетних, который продлится до 30 апреля. Такое требование прописано в региональном законе «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области» от 4 декабря 2009 года.
Теперь жителям региона моложе 16 лет запрещено находиться на улице после 22 часов, а моложе 18 лет – после 23. Выходить из дома до 6 утра разрешается только в сопровождении взрослых.
 
Сообщается, что за нарушение комендантского часа к ответственности привлекут родителей или законных представителей детей по статье КоАП «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Подобное нарушение влечёт предупреждение или наложение штрафа от 100 до 500 рублей. 
 
Если нарушения комендантского часа будут фиксироваться неоднократного, детей поставят на профилактический учёт.
 
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