Кадыров одобрил кандидатуру дочери на пост зампреда правительства Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что одобрил предложение о назначении на должность заместителя председателя правительства региона по социальному блоку своей дочери Айшат Кадыровой, которая ранее занимала пост министра культуры республики. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин награди старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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