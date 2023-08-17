Кадыров осудил лидеров мусульманских стран за молчание после очередного сожжения Корана

Фото: РИА Новости/Татьяна Барыбина
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил очередную акцию с сожжением Священного Корана в Стокгольме. Он осудил лидеров мусульманских государств за то, что они не предпринимают никаких решительных шагов для защиты исламской религии.
В своем телеграм-канале чеченский лидер написал, что сегодня весь мусульманский мир столкнулся с беспрецедентным вызовом, а продолжающиеся в Европе акции с сожжением Корана доводят ситуацию до точки невозврата. Он отметил, что полная безнаказанность участников и организаторов подобных духовных диверсий наглядно демонстрирует мусульманам истинное отношение так называемых демократических западных государств к их правам.
Рамзан Кадыров отметил, что на сегодняшний день только Россия противостоит агрессивной атеистической колониальной политике Запада и Европы, которая наглядно проявила себя на Украине. Случилось так, что сегодня лишь в России можно открыто выступать против тех, кто попирает священные и незыблемые ценности.
Глава Чечни призвал мусульманских лидеров дать достойный отпор прислужникам Сатаны, иначе они уже завтра будуть топтать мечети. Они внушат детям, что молиться немодно и превратят исламские народы в безликую массу, поклоняющуюся доллару, по своему образу и подобию. Рамзан Кадыров призвал лидеров исламских государств проснуться и сделать все возможное, чтобы защитить религию предков от любых преступных посягательств, пока еще не поздно это сделать.
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Рамзан Кадыров отметил, что на сегодняшний день только Россия противостоит агрессивной атеистической колониальной политике Запада и Европы, которая наглядно проявила себя на Украине. Случилось так, что сегодня лишь в России можно открыто выступать против тех, кто попирает священные и незыблемые ценности.
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Александр Бойцов