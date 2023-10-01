Кадыров ответил на вопрос о закрытой части встречи с Путиным

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что провел долгий душевный разговор с Владимиром Путиным, однако не раскрыл информацию о вопросах, которые обсуждались в закрытой части встречи.
Напомним, в прошлый четверг Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с Владимиром Путиным. В рамках встречи чеченский лидер рассказал о ситуации на полях СВО. По его словам, настроение у военных боевое, украинцев каждый день берут в плен, вопросы со связью и техникой всегда решаются оперативно.
Читайте также:
Стало известно, зачем Кадыров приехал в Москву
Путин проводит рабочую встречу с Кадыровым
Кадыров подтвердил, что был в московской больнице: правда о его состоянии
Екатерина Коршунова