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Кадыров ответил на вопрос о закрытой части встречи с Путиным

Кадыров не стал рассказывать, что обсуждали на закрытой части встречи с Путиным
01 октября 2023, 15:17
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что провел долгий душевный разговор с Владимиром Путиным, однако не раскрыл информацию о вопросах, которые обсуждались в закрытой части встречи.

Кадыров отметил, что рад быть пехотинцем Верховного главнокомандующего. По словам главы Чечни, российский лидер, как всегда, поддержал Кадырова во всем.

Напомним, в прошлый четверг Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с Владимиром Путиным. В рамках встречи чеченский лидер рассказал о ситуации на полях СВО. По его словам, настроение у военных боевое, украинцев каждый день берут в плен, вопросы со связью и техникой всегда решаются оперативно.

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В НАТО озвучили планы по размещению в Европе ядерного оружия
В НАТО заявили, что не планируют размещать новое ядерное оружие в Европе
01 октября 2023, 13:08

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Глава директората по ядерной политике НАТО Джессика Кокс заявила, что Североатлантический альянс не собирается размещать в Европе ядерное оружие сверх того количества, которое уже есть. Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat.
Кокс отметила, что на сегодняшний день Европа вступает в период, когда угроза применения ядерного оружия очень высока.

Напомним, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Грегори Уивер заявил, что в случае прямого военного конфликта с НАТО Россия вполне способна применить ядерное оружие на ранних стадиях. В России неоднократно подчеркивали, что в НАТО нацелены на конфронтацию и сама по себе организация имеет агрессивный характер. 

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#россия
#эксперт
#оружие
#европа
#ядерное оружие
#рф
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Боррель прибыл в Киев, где встретился с Зеленским и Кулебой
01 октября 2023, 12:53

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который накануне с необъявленным визитом прибыл в Одессу, встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом Боррель написал в соцсети X.
Отмечается, что Боррель присутствовал вместе с Зеленским и Кулебой на церемонии почтения памяти погибших солдат.

Напомним, Боррель прибыл в Одессу с внезапным визитом. По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза, его присутствие в Одессе показывает то, как Европа поддерживает в военном и экономическом плане, а также с помощью дипломатических и политических шагов. 

Также в своем выступлении еврочиновник осудил произошедшее год назад воссоединение новых регионов с Россией, удары по портовой инфраструктуре Одессы и высказался в поддержку территориальной целостности Украины. 

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#европа
#сделки
#оон
#солдат
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РФ хочет достичь безвизового режима со всей Латинской Америкой
01 октября 2023, 11:59

Фото: IStoc/undrey

МИД РФ заявил о желании достичь безвизового режима со всей Латинской Америкой.
«Россия ставит задачу по введению безвизового режима со всей Латинской Америкой. Это достижимая цель», —заявили в МИД РФ в воскресенье, 1 октября.
Ранее Владимир Путин своим указом разрешил гражданам Украины въезжать в Россию и выезжать по своим украинским паспортам. Соответствующий документ опубликован.

«Граждане Украины могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна», - говорится в указе.
Вернуться на Украину можно по удостоверению личности. При пересечении границы с детьми при себе будет необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт, в котором есть информация о ребенке.

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#визы
#мид рф
#туризм
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МИД КНДР: Попытки США вмешаться в отношения Москвы и Пхеньяна переходят границу
01 октября 2023, 07:10

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Враждебность Вашингтона, направленная в сторону дружеских отношений между Москвой и Пхеньяном, переходит всякие границы и свидетельствует о «гегемонистском менталитете» времён холодной войны. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Ир, передаёт Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
Чиновник отметил, что США в последнее время придираются к дружественным и добрососедским отношениям Москвы и Пхеньяна как к «нарушению резолюций» Организации Объединённых Наций, и представляя сотрудничество двух стран как «угрозу для глобального мира и безопасности». Между тем, подчеркнул Ким Чхон Ир, отношения России и КНДР являются ни чем иным, как опорным пунктом защиты мира от империалистов.

С другой же стороны, замглавы северокорейского МИД назвал НАТО, а также альянс США, Японии и Южной Кореи «раковыми опухолями миропорядка, несущими угрозу миру и глобальной безопасности».

«Нападки США на отношения между КНДР и РФ говорят о слабости и нехватке ума у Вашингтона для противостояния независимым странам», — подытожил он.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил на 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР, что Япония, Южная Корея и США фактически создали «азиатскую версию НАТО». По его словам, формирование «трехстороннего военного союза» между этими странами привело к появлению «азиатской версии НАТО», что, по его мнению, служит главной причиной возникновения конфликтов и агрессии. Ким Чен Ын также назвал это партнерство «самой серьезной угрозой».

Напомним, что 13 сентября на космодроме «Восточный» прошла встреча лидеров России и Северной Кореи. Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства.

Президент России сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах. Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции.

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#кндр
#россия
#сша
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Президент Байден подписал закон о временном финансировании правительства США
01 октября 2023, 06:45

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине, сообщает пресс-служба Белого дома. Таким образом, до 17 ноября в США точно не будет шатдауна.
«В субботу, 30 сентября 2023 года, президент подписал закон H.R. 5860, который предусматривает выделение ассигнований федеральным структурам… до 17 ноября 2023 года на реализацию проектов федерального правительства и продлевает ряд полномочий, срок действия которых истекает», — сказано в распространенном Белым домом заявлении.

Финансовая помощь Киеву при этом в документ не входит — однако, по словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.

При этом в ранее распространённом заявлении Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты «ни при каких обстоятельствах» не имеют права отказаться от поддержки Украины в ее конфликте с Москвой. «Мы <...> не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана», — отметил американский президент.

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Экс-разведчик Риттер: Поставка Киеву ракет Taurus — путь к войне внутри Германии
01 октября 2023, 06:14

Фото: iStock/photosvit

Решение Берлина предоставить Украине крылатые ракеты Taurus может привести к началу внутренней войны в Германии, в которой она сможет винить только себя саму. Об этом заявил бывший разведчик американской армии, а ныне военный эксперт Скотт Риттер.
По мнению Риттера, нельзя позволить немецким властям думать, что это решение не повлечёт за собой никаких последствий. Он подчеркнул, что Германия сама, своими же действиями навлекает на себя и своих граждан беду, так как война всегда приходит к тем, кто её жаждет.

«Зло ходит по земле, и иногда добрым людям приходится противостоять ему, применяя силу. Идеология Степана Бандеры, заразившая Украину — это зло. <...> Решение Германии по Taurus, если оно будет реализовано, поставит Германию в открытое сотрудничество со злом. Если война придет в Германию, то это потому, что она сама ее навлекла», — отметил аналитик.
Ракеты Taurus должны быть поставлены Киеву как можно скорее, а их использование ВСУ для нанесения ударов по объектам на территории России не противоречит международному праву. Об этом заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Коалиционное правительство Германии в общем одобрило поставки Taurus, но канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг из-за опасений, что немецкому персоналу придется ехать на Украину для оказания помощи в обслуживании и эксплуатации сложного оружия. 

По информации СМИ, Шольц боится, что присутствие немецких специалистов в зоне конфликта может обострить отношения Германии и России, и втянуть Берлин в российско-украинский конфликт. Однако, как отметили в The Wall Street Journal, поставки ракет все же могут быть одобрены, если США решатся отправить на Украину сопоставимое оружие.

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#германия
#украина
#ракета
#эксперт
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Байден: США не могут перестать помогать Украине «ни при каких обстоятельствах»
01 октября 2023, 05:46

Фото: РИА Новости/Стрингер

Соединённые Штаты «ни при каких обстоятельствах» не имеют права отказаться от поддержки Украины в ее конфликте с Москвой. Такое заявление президента Джозефа Байдена распространила пресс-служба Белого дома после того, как стало известно о принятии Конгрессом США временного бюджета страны сроком на 45 дней, где не предусмотрено средств на финансирование Киева или поставок ему вооружений и техники.
«Мы <...> не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана", — подчеркнул Байден в своём заявлении.

Он добавил, что ожидает от спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти сохранения «полной приверженности» последнего дальнейшему оказанию помощи Украине.

По словам президента США, хотя Маккарти, а вслед за ним и подавляющее большинство членов Конгресса «твердо поддерживают Украину», в принятом сейчас соглашении нет никакого нового финансирования, чтобы продолжать оказывать эту поддержку. 

При этом, по словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.

Напоминаем, что в ночь на 1 октября Палата представителей, а вслед за ней и Сенат одобрили законопроект о финансировании правительства США сроком на 45 дней, не включающий средства на нужды Киева.

До формального наступления шатдауна остается несколько часов. Если до этого времени президентом Байденом не будет подписан новый проект бюджета, то в 00.00 воскресенья (07.00 мск) работа всех правительственных учреждений США будет остановлена.

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#конгресс сша
#украина
#джозеф байден
#финансирование
#помощь
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Партия экс-премьера Словакии Фицо захватила лидерство на выборах
01 октября 2023, 04:00

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

На парламентских выборах в Словакии партия «Направление — социальная демократия» (Smer), которую возглавляет бывший премьер-министр страны Роберт Фицо, уверенно удерживает лидерство на выборах в Национальный совет. Как сообщает Совацкое национальное телевидение, после обработки данных с 75% избирательных участков она набирает 23,73% голосов, в то время как её главный конкурент — либеральное движение «Прогрессивная Словакия» — заручилось поддержкой лишь 14,87% участников голосования.
Ранее по результатам экзит-поллов «Прогрессивная Словакия», которую возглавляет зампредседателя Европейского парламента Михал Шимечек, была лидером подсчёта голосов — однако теперь, как видно, Роберт Фицо и его партия смогли уверенно потеснить оппонентов.

Известно, что Фицо является сторонником мнения о том, что поставка западного вооружения не сможет изменить ход боевых действий в конфликте на Украине, поэтому, по его словам, Киев должен отказаться от своих территориальных претензий к России. Он также подчеркивал, что конфликт начался не в 2022 году, а в 2014, «когда украинские фашисты пришли в Донбасс убивать русских».

В интервью информационному агентству Associated Press экс-премьер прямо заявлял, что в случае вхождения его партии в состав правительства, Словакия прекратит поставки любого оружия и боеприпасов, бросая прямой вызов Евросоюзу и НАТО.

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#словакия
#выборы
#парламент
#россия
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Политолог Росси: Европа «взорвётся изнутри» от противодействия России санкциям
01 октября 2023, 02:37

Фото: iStock/ffikretow

Стратегия России по долгосрочному противостоянию западным санкциям и военному давлению приведет к тому, что Европа рано или поздно «взорвётся изнутри». Именно так считает преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси, о чём он и рассказал в интервью изданию Express.
«Россия играет в долгую игру. <...> У них есть ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий, чтобы противостоять войне и санкциям. И да, этот способ в конечном итоге приведет к тому, что Европа взорвется изнутри», — считает политолог.

Росси добавил, что за время, прошедшее с начала конфликта на Украине, часть жителей «коллективного Запада» начала испытывать экономическую усталость. По его словам, этому способствует рост стоимости жизни, вызванный как ограничительными мерами, так и непосредственно военными действиями.

Тем временем, как заявил в интервью изданию Politico премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев, несмотря на прогнозируемый дефицит бюджета в размере 43 млрд долларов, может помочь Европе решить экономические и оборонные проблемы. Он отметил, что вхождение Украины в Евросоюз не принесёт второму новые проблемы. Наоборот, благодаря этому будут решены многие спорные и проблемные вопросы Евросоюза в сферах энергетики, обороны, экономики, безопасности и независимости.

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#санкции
#россия
#европа
#украина
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