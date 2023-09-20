Кадыров подтвердил, что был в московской больнице: правда о его состоянии

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что действительно был в ЦКБ, но это не связано с его самочувствием. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Он также прокомментировал слухи вокруг его самочувствия, которые ранее распространились в сети. Ряд украинских телеграм-каналов сообщал, что Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии в московской больнице. Чеченский лидер выразил недоумение относительно того, почему слухи вокруг состояния его здоровья вывали столько шума. Кадыров подчеркнул, что он жив и здоров.
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