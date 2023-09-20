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Кадыров подтвердил, что был в московской больнице: правда о его состоянии

Глава Чечни Кадыров заявил, что был в московской больнице из-за дяди
20 сентября 2023, 18:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что действительно был в ЦКБ, но это не связано с его самочувствием. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров сообщил, что в больнице находится его дядя Магомед Абдулхамидович. Глава республики пояснил, что прибыл в Москву при первой возможности и сразу же отправился в ЦКБ, чтобы навестить родственника.

Он также прокомментировал слухи вокруг его самочувствия, которые ранее распространились в сети. Ряд украинских телеграм-каналов сообщал, что Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии в московской больнице. Чеченский лидер выразил недоумение относительно того, почему слухи вокруг состояния его здоровья вывали столько шума. Кадыров подчеркнул, что он жив и здоров.

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#здоровье
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#рамзан кадыров
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Киев внес в список «спонсоров войны» двух немецких производителей станков
20 сентября 2023, 18:20

Фото: iStock/klenger

Украина внесла в список «спонсоров войны» две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале национального агентства по предотвращению коррупции страны.
Украинское ведомство сообщило, что решение о внесении в «черный список» двух компаний ФРГ было принято из-за их продолжающегося сотрудничества с РФ. По данным агентства, компания нарастила объемы поставок оборудования в Россию до 500% за прошедший год. 
 
НАПК также заявила, что немецкая компания, во время того, как остальные страны и организации помогают Украине, поддерживает военный потенциал соперника и продолжает с ним сотрудничество, ​расширяя производство и свою деятельность в России. 

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#пентагон
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Журналист Хинкл: города США выглядят, как «зомби-пустошь» по сравнению с Москвой
20 сентября 2023, 18:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что города США выглядят, как «зомби-пустошь в упадке» по сравнению с Москвой. Об этом сообщает RT.
По мнению журналиста, вместо того, чтобы заботиться о гражданах своей страны, США предпочитают тратить миллионы долларов на Украину, которая несёт огромные потери личного состава без шансов на победу.

«Если они (власти США. — RT) будут продолжать принимать такие решения — отправлять $250 млн или около того на Украину и лишь $700 (на семью. — RT) тем, кого коснулись пожары на Гавайях... Им нет дела до американских семей, им нет дела до людей в нашей же стране, до нашей инфраструктуры. Я в Москве впервые — инфраструктура здесь прекрасная», — приводит слова Хинкла RT.

Ранее Хинкл отметил, что на улицах Москвы нет наркоманов и бездомных, в отличие от Америки. Хинкл также похвалил еду, обслуживание и чистоту вокруг.

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#инфраструктура
#пожары
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Hraparak: Баку потребовал выдать ему «руководителей» Карабаха
20 сентября 2023, 17:58

Фото: iStock/ffikretow

Представители Азербайджана потребовали выдать Баку ряд государственных лиц, в число которых вошли военные деятели и политическое руководство. Об этом пишет издание Hraparak.
По информации агентства, требование озвучено в качестве условия для открытия гуманитарного коридора на территорию Армении. Официальные лица страны информацию о требовании Баку не подтверждали. 
 
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась накануне. Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября оборонное ведомство страны сообщило, что с 13:00 ведение огня прекращено. В результате военных действий пострадали более 20 человек, 27 человек погибли. 

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#страны
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#азербайджан
#операции
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Европа поняла, что ей не по пути с Украиной
Гагин: Европа поняла, что ей с Украиной не по пути, вспомнив о своих интересах
20 сентября 2023, 17:42

Фото: iStock/Silent_GOS

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что страны Европы вспомнили о своих интересах и поняли, что с Украиной им не по пути. Об этом пишет издание РИА Новости.
Гагин прокомментировал конфликт Украины с Польшей, Словакией и Венгрией, который возник на фоне запрета ими импорта украинской сельхозпродукции из-за разницы в собственных интересах. По его мнению, власти стран поняли, что у государств есть свои интересы, которые не совпадают с целями Киева или НАТО. 
 
Советник главы региона отметил, что подобные действия могут привести к развалу блока НАТО и чем больше стран будет понимать, что «любить Украину дорого», тем быстрее это произойдет.  

Ранее сообщалось, что Украина решила создать зерновой хаб в Африке. 

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#сша
#конфликт
#мид
#нато
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Аналитики прокомментировали слова польского министра об ответе на эмбарго Киева
20 сентября 2023, 17:40

Фото: iStock/alexis84

Аналитики прокомментировали в беседе с RT заявление министра сельского хозяйства и развития села Польши Роберта Телюса о том, что государство готово к возможному украинскому эмбарго на овощи и фрукты, но справится ли с такой проблемой Украина остается неизвестным.
«Украина может ввести эмбарго в одностороннем порядке, но получается, что она не договаривается со своими экономическими партнёрами, с которыми подписала соглашение об ассоциации», — цитирует RT профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталью Ерёмину.

Как считает политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, Польша готовится к выборам и правящая коалиция набирает очки в польском обществе. Он также отметил, что основным спонсором Киева является не Польша, а Вашингтон.

Напомним, ранее замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Украина в ближайшие дни введет эмбарго на ряд сельскохозяйственной продукции из Польши в ответ на продление запрета на ввоз украинского зерна. По словам заместителя министра, эмбарго коснется польских помидоров, лука, яблок и капусты.

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#украина
#политолог
#очки
#польша
#ес
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Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в сессии Генассамблеи
20 сентября 2023, 17:22

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале.
В рамках визита, глава российского МИД проведет ряд встреч и примет участие в заседании Совбеза ООН, на котором будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что очная встреча представителя России и главы киевского режима станет первой после начала вооруженного конфликта между странами. 
 
Прежде, о предстоящей встрече Зеленского и Лаврова сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он также отметил, что результат мероприятия, из-за присутствия на нем украинского лидера может стать «нулевым».

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#переговоры
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Корреспондент RT рассказал о появлении протестующих в центре Еревана
20 сентября 2023, 17:20

Фото: iStock/deberarr

На площади Республики в Ереване вновь собираются протестующие. Об этом сообщил корреспондент RT Роман Косарев.
Сообщается, что местные активисты призывают людей прийти на площадь и продолжить протест. 

«Что касается возраста, здесь есть и молодые, и пожилые. Периодически слышу эмоциональные возгласы в сторону полиции», — приводит слова корреспондента Косарева RT.

Напомним, ранее сообщалось, что около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны.

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#активисты
#армения
#протесты
#митинг
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В Раде сообщили, что США примут решение о выборах на Украине
Рада Украины: решение о проведении выборов на Украине в 2024 году примут в США
20 сентября 2023, 16:48

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что решение о проведении выборов на Украине в 2024 году примет США. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам украинского депутата, во время военного положения, президентские выборы проводиться не могут. При этом, в конституции Украины не указано, что действующий президент должен оставаться на посту главы государства до отмены военного положения. 
 
Гончаренко отметил, что власти США настаивают, чтобы президентские выборы состоялись, несмотря на то, что бюджет Украины не готов к их организации и проведению. Он также добавил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в США, во время визита украинского лидера Владимира Зеленского. 

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#выборы
#сша
#президент
#бюджет
#мид
#посол
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Посол Украины вызван в МИД Польши в связи с заявлениями Зеленского
20 сентября 2023, 16:31

Фото: iStock/Ruma Aktar

Посол Украины вызван в Польшу из-за заявлений президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство РАР.
Речь идет о высказывании украинского лидера Владимира Зеленского о том, что действия страны по отказу от импорта украинского зерна являются «недружественными». Он также обвинил Польшу в «подыгрывании Москве» и пригрозил ввести в отношении страны ответные меры, которые будут направлены на запрет ввоза на Украину некоторой польской продукции. 
 
В связи с критикой президента Украины в адрес Польши за отказ от зернового эмбарго, было принято решение о вызове посла в МИД страны. Также, глава польского правительства Матеуш Моравецкий отметил, что подобные высказывания украинского президента «не к месту». 

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