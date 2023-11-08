Кадыров пообещал увольнять чиновников, чьи дети не говорят на чеченском

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал уволить чиновников, чьи дети не знают чеченский язык и говорят, и думают на русском языке.
«Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители. В детских садиках, в школах учат русскому языку, и родители зачастую поощряют это», - заявил Кадыров.
Он ужаснулся, что чеченские дети начинают даже думать на русском языке. При этом Кадыров уверен, что у поколения, которое не владеет чеченским языком нет будущего.
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Элина Позднякова