Кадыров потребовал от США снять санкции с матери

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Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале отметил, что он не оставит без ответа введенные США санкции против его матери, Аймани Кадыровой, и настоятельно потребовал их немедленного снятия.
«Сообщается, что моя мать попала в список санкций, хотя она всегда помогает нуждающимся и малоимущим... Вы, по сути, указываете нам путь... законным путем к совершению преступления, и затем вы сами его совершаете. Мы будем поступать по-своему... Если вы не снимете санкции против моей матери, я клянусь Всевышним, что не останусь в стороне. Я молчал, когда речь шла о моей жене, моих детях... вы вновь вводили... санкции в отношении меня. Однако сейчас я хочу вам ясно донести, что если вы не снимете санкции или не предоставите доказательства их обоснованности, то вам следует готовиться к серьезным последствиям», — подчеркнул Кадыров.Кадыров заявил, что «американские дипломаты» рискуют лишиться возможности посещать европейские страны и Россию.
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