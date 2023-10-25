Кадыров сообщил о формировании в Чечне батальона имени шейха Мансура

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о создании в Чечне нового батальона, который будет носить имя первого имама Кавказа шейха Мансура. В своём Telegram-канале Кадыров написал, что посетил стройплощадку в Гудермесе, где возводят военный объект для этого подразделения.
Ранее сообщалось о создании в Чечне трёх полков и трёх батальонов для специальной военной операции.
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