Кадыров сравнил израильтян с гитлеровцами

Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа являются фашизмом, который не уступает гитлеровскому, а возможно — и превосходит его.
«Жертвами ужасающего сионистского акта геноцида стали несколько тысяч ни в чем не повинных людей. Точную цифру сейчас никто не скажет <...> По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский», написал глава Чечни в своём Telegram-канале.Кадыров также отметил, что региональный общественный фонд имени его отца, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, будет продолжать оказывать «посильную помощь нашим братьям из Палестины». Сейчас уже готов объём помощи для 20 тысяч семей.
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