Кадыров высказался о конфликте в Израиле

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что страны Запада лишают палестинцев спокойной жизни. Об этом Кадыров написал в телеграм-канале.
По словам Кадырова, для западных стран захват Израилем палестинских земель и уничтожение населения — оправданная мера. Он добавил, что мусульманину необходимо быть ответственным перед светским государством, в котором он проживает, если глава государства относится к его религии с уважением.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала расширение операции в секторе Газа и начало масштабных наземных действий. Батальоны и солдаты армии Израиля развернуты по всей территории страны.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала расширение операции в секторе Газа и начало масштабных наземных действий. Батальоны и солдаты армии Израиля развернуты по всей территории страны.
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Екатерина Коршунова