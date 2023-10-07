Кадыров вручил награды отличившимся чеченским бойцам

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил государственные награды чеченским бойцам, которые выделялись своими подвигами в ходе спецоперации. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что Чеченская Республика радует своими достижениями и развитием, и поэтому важно отмечать заслуги каждого.
Кроме того, он поздравил председателя парламента Чечни Магомеда Даудова с присвоением специального звания генерал-майора внутренней службы, вручил ему погоны и звание Героя Чеченской Республики.
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