Кадыров готов выполнить любой приказ Путина, даже если ему придется умереть

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Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял пророчества иностранных экспертов о своей скорой гибели, заявив, что готов выполнить любой приказ президента России Владимира Путина, даже если итогом этого будет смерть.
«Не устану повторять в очередной раз и снова скажу с гордостью: я пехотинец Верховного Главнокомандующего России и не принадлежу сам себе. Я принадлежу религии, Родине и её интересам. И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что может скоропостижно скончаться только в том случае, если узнает, что кто-то предан Путину более, чем он, подчеркнув, что обязан российскому лидеру своей жизнью. Также Кадыров призвал врагов смириться с тем, что команда «Ахмат» состоит из верных пехотинцев, которые не боятся смерти.
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