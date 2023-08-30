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Кадыров готов выполнить любой приказ Путина, даже если ему придется умереть

30 августа 2023, 17:30

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял пророчества иностранных экспертов о своей скорой гибели, заявив, что готов выполнить любой приказ президента России Владимира Путина, даже если итогом этого будет смерть.

«Не устану повторять в очередной раз и снова скажу с гордостью: я пехотинец Верховного Главнокомандующего России и не принадлежу сам себе. Я принадлежу религии, Родине и её интересам. И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что может скоропостижно скончаться только в том случае, если узнает, что кто-то предан Путину более, чем он, подчеркнув, что обязан российскому лидеру своей жизнью. Также Кадыров призвал врагов смириться с тем, что команда «Ахмат» состоит из верных пехотинцев, которые не боятся смерти.

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#telegram
#всу
#кадыров
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Эрдоган заявил об успешных испытаниях турецкой системы ПВО Siper
30 августа 2023, 18:47

Фото: iStock/naumoid

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые испытания турецкой системы ПВО Siper прошли успешно. Об этом Эрдоган сообщил, выступая на церемонии вручения дипломов выпускникам Сухопутного военного колледжа Национального университета обороны.
Эрдоган также отметил, что Турция скоро будет продавать их тем, кто отказывал государству в их продаже под различными предлогами. 

Напомним, издание Sabah сообщало, что Siper появится в качестве альтернативы С-400 и Patriot.

Ранее сообщалось, что американские системы HIMARS, которые используются украинскими военнослужащими в зоне СВО, начали терять свою эффективность. Британский наемник сообщил, что российские военнослужащие поняли стратегию ударов ВСУ с использованием HIMARS.

Наемник пояснил, что Россия поменяла положение объектов и теперь размещает их вне радиуса поражения американских систем. По его словам, это существенно снижает эффективность вооружения ВСУ.

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#россия
#турция
#сво
#всу
#вооружения
#наемник
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В Подмосковье начали работу участковые избирательные комиссии
30 августа 2023, 18:47

Фото: Фотобанк МО

В Московской области в преддверии Единого дня голосования приступили к работе участковые избирательные комиссии. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Основные задачи, которые стоят перед членами участковых избирательных комиссий с сегодняшнего дня и до ЕДГ-2023: подготовка помещений для голосования; приём заявлений о голосовании по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель» с 30 августа по 4 сентября; приём заявлений о голосовании вне помещения для голосования – с 31 августа до 14:00 10 сентября», – говорится в сообщении.
Время приёма заявлений по будням – с 16:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 14:00.   Кроме того, с 30 августа жители региона могут ознакомиться на своём избирательном участке со сведениями о себе в списке избирателей и при необходимости внести исправления.
 
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг.
 
Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
 
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
 
Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#московская область
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В Госдуме украинских диверсантов, посягающих на Крым, предупредили о смертельной опасности
Шеремет: Попытки ВСУ высадиться в Крыму обречены, их буду жестоко пресекать
30 августа 2023, 18:42

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Попытки украинских войск высадиться в Крыму будут жестоко пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью «РИА Новости».
Напомним, самолет морской авиации ВС РФ уничтожил военные катера украинских военнослужащих. В Минобороны сообщили, что на бортах находилось около 50 бойцов военных группировок Украины. 

«Любые попытки посягнуть на Крым будут грозить противнику смертельной опасностью. Преступников и террористов мы достанет везде, и на суше, и на море. Пусть не забывают, что их везде ждет наказание», - прокомментировал ситуацию Шеремет.

Он также отметил, что главная цель украинских диверсантов – посеять панику, а также пропиарить режим Зеленского.

Однако, при всем желании, сделать это ВСУ не удастся. Все дальнейшие попытки проникнуть на полуостров будут жестоко пресечены, заключил Шеремет. 

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#вс рф
#минобороны
#госдума
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КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря
30 августа 2023, 18:06

Фото: iStock/DedMityay

КНДР пустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не называются.

Напомним, министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, состоится ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и в какое время ее начнет. По мнению Кан Сун Нама, со стороны Вашингтона и «марионеток в Республике Корея» исходит мания ядерной войны, которая превращает Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны.

Ранее власти в Токио сообщили, что северокорейская ракета перелетела в сторону Тихого океана через территорию Японии.

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#ракеты
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В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в Киеве
Полковник ВС США Уилкерсон: попавшему в капкан Зеленскому грозит переворот
30 августа 2023, 17:37

Фото: iStock/sandsun

Американской армии Ларри Уилкерсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут лишить власти, если он решится на прекращение боевых действий и переговоры с РФ. Об этом Уилкерсон сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Уилкерсон считает, что Зеленский и его окружение «попали в капкан». Он также добавил, что только военный переворот сможет радикально изменить внешнеполитический курс Украины.

Напомним, американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что при нынешних темпах ВСУ уже скоро лишатся всего личного состава, что ознаменует конец контрнаступления. По словам Никсона, киевский режим постепенно теряет поддержку союзников Запада. Никсон также отметил, что при наблюдающемся сокращении состава украинских войск, им будет сложно даже обороняться.

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#всу
#зеленский
#спецоперация
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Боррель предложил увеличить цель ЕС по подготовке военных Украины до 40 тысяч
30 августа 2023, 17:19

Фото: iStock/butenkow

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил главам минобороны стран Евросоюза увеличить цель по подготовке украинских военнослужащих в рамках европейской тренировочной миссии с 30 до 40 тысяч к концу 2023 года. Об этом Боррель сообщил по итогам неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза в Испании.
Боррель отметил, что первоначальная цель по подготовке тридцати тысяч украинских солдат будет достигнута к концу октября 2023 года.

Напомним, ранее Боррель назвал Россию «экономическим карликом». Он также добавил, что Россия «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба». 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Борреля о России вызваны завистью и беспомощностью. Захарова также добавила, что сам Евросоюз похож на разорившегося банкрота без качественного топлива по средствам.

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#ес
#евросоюз
#солдат
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Немцы убеждены в причастности Киева ко взрывам на «Северных потоках»
Der Spiegel: Власти ФРГ убеждены в причастности Киева ко взрывам «Северных потоков»
30 августа 2023, 16:35

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Немецкие следователи, который ведут расследование взрывов на «Северных потоках», все больше убеждаются в причастности Киева к этому теракту, пишет Der Spiegel.
По предварительной версии следствия, в диверсии участвовала арендованная яхта «Андромеда». На ее борту нашли взрывчатое вещество октоген, его же обнаружили на подорванных трубах. 

Выяснилось, что «Андромеда» была арендована польским туристическим агентством Feeria Lwowa, которое принадлежит жительницы Киева. При этом, в самой Польше ни адреса, ни офиса этого агентства следователи не нашли. В полне возможно, что эта фирма подставная. 

К тому же, по информации СМИ, один из членов экипажа «Андромеды» прямо сейчас служит в ВСУ. При посадке на борт он показал владельцу судна поддельный молдавский паспорт на имя человека, которому сейчас более 60 лет. Матросу же было не больше 30.

Немецкие следователи продолжают свое расследование.

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#следователи
#расследование
#всу
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Подмосковные избиратели подали больше всего заявлений на участие в ДЭГ
30 августа 2023, 15:44

Фото: Фотобанк МО

Избиратели Московской области подали больше всего заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании среди жителей российских регионов, где в сентябре пройдут выборы. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии.
«На данный момент на участие в ДЭГ на федеральной платформе подано 899  987 заявок, в «Мобильном избирателе» - 193 329 заявок. Лидером по заявкам является Московская область, где избиратели подали 377 679 заявок. Далее  идут Алтайский край (95 586), Нижегородская (71 633), Свердловская (70 386) и Новосибирская (49 891) области», – сказала глава ЦИК.
Она напомнила, что никакого принуждения к участию в ДЭГ быть не должно, и ЦИК пристально за этим следит. 

Единый день голосования пройдёт 10 сентября. Запланировано свыше 4 тыс избирательных кампаний в 85 субъектах Федерации. В 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 20 - депутатов законодательных органов власти. Всего будет замещено более 34 тыс мандатов. Впервые ЕДГ примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. 
 
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг
 
Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
 
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
 
Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#выборы
#голосование
#дэг
#едг
#единый день голосования
#цик
#элла памфилова
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Власти ФРГ обвинили Киев в подрыве «Северных потоков»
Le Figaro: Киев оказался главным подозреваемым в диверсии на «Северных потоках»
30 августа 2023, 15:21

Dragan Mihajlovic

Киев является главным подозреваемым в диверсии на «Северных потоках». Об этом пишет французская газета Le Figaro.
Авторы статьи сообщают, что сотрудники следственных органов, которые занимаются расследованием дела о подрыве «Северных потоков», становятся все больше убеждены, что за атакой стоит Украина.
 
Для подрыва «Северных потоков» было использовано взрывное вещество октоген, следы которого, были обнаружены на борту арендованной яхты, на которой диверсанты подобрались к трубопроводу. Немецкие следователи уверены, что украинский спецназ применил взрывчатое вещество под водой и совершил диверсию. 

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#следователи
#украина
#сотрудники
#венгрия
#северный поток
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