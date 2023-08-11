Кадыров заявил, что Россия не нуждается в мирных переговорах

Фото: РИА Новости/Татьяна Барыбина
В мирных переговорах нуждается только та сторона, которая осознает, что проигрывает в конфликте, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознаёт, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа. Втягивая нашу страну в этот долгий и кропотливый процесс обсуждения мирного плана, они лишь пытаются выиграть время», - прокомментировал ситуацию Кадыров.
Глава Чечни также напомнил, что в начале специальной военной операции страны Запада активно накладывали на Россию санкции и закрывали бизнесы в стране. Теперь же, они сами оказались на грани экономического кризиса, и стараются вернуться на российский рынок.
Читайте также:
Кадыров: Города Грозный и Мариуполь получили статус побратимов
Кадыров: Чеченские военные разбомбили украинский таможенный пункт с техникой ВСУ
Кадыров сообщил о смене тактики российской армии в зоне СВО
Евгения Парфентьева