Кадыров заявил, что власти Чечни помогут восстановить инфраструктуру Мариуполя

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что власти Мариуполя готовы воспользоваться опытом республики и ее столицы Грозного при восстановлении разрушенной городской инфраструктуры. Ранее стало известно о том, что Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами.
«Наша практика быстрого и качественного восстановления комфортной и красивой городской среды окажет существенную поддержку местным властям», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Ранее стало известно, что Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун. Города будут развивать связи в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и других сфер.
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