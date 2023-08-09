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Кадыров заявил, что власти Чечни помогут восстановить инфраструктуру Мариуполя

09 августа 2023, 00:09

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что власти Мариуполя готовы воспользоваться опытом республики и ее столицы Грозного при восстановлении разрушенной городской инфраструктуры. Ранее стало известно о том, что Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами.
«Наша практика быстрого и качественного восстановления комфортной и красивой городской среды окажет существенную поддержку местным властям», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун. Города будут развивать связи в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и других сфер.


Президент России Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли 8 августа заявил, что во время поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей. Глава государства обратил внимание на трудолюбие работников, которые продолжали строительные работы даже после того, как стемнело.

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#рамзан кадыров
#днр
#чечня
#строительство
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Латвия усилит режим охраны границы с Белоруссией
08 августа 2023, 23:47

Фото: iStock/Ingus_Kruklitis

Латвия с 11 августа усилит режим охраны границы на административных территориях, которые граничат с Россией и Беларусью. Об этом сообщило правительство страны.
Речь идет о территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса. Усиленный контроль будет осуществляться Государственной пограничной охраной Латвии при поддержке военных и сотрудников Госполиции.

«Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы», — объяснили латвийские власти.

В свою очередь, латвийское министерство внутренних дел уточнило, что из соседних государств — Литвы и Польши — поступает информация о случаях незаконного пересечения границы с белорусской территории.

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#латвия
#белоруссия
#граница
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Seznam zpravy: Польша создает сильнейшую в Европе армию в кредит из страха перед Россией
08 августа 2023, 22:50

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

Ни одно государство в мире в настоящее время не вооружается с такой скоростью и не тратит столько денег на военные расходы, как Польша. Поляки хотят создать сильнейшую армию в Европе из страха перед Россией и Белоруссией.
Об этом пишет чешское издание Seznam zpravy (SZ). В публикации рассказывается о том, как Польша готовится к проведению военного парада в Варшаве. В нем примут участие свыше двух тысяч солдат, будут задействованы американские танки Abrams, самолеты FA-50, РСЗО Himars, системы ПВО Patriot и другая военная техника, приобретенная в последнее время. Польша желает продемонстрировать свою военную мощь.

Перевооружение польской армии идет с немыслимой скоростью на фоне опасения вторжения со стороны России и Белоруссии. Многую зарубежную военную технику Польша сейчас покупает в кредит. В 2020 году страна сделала Южной Корее заказ на тысячу танков К2, 600 самоходных гаубиц К9, 48 легких самолетов FA-50 и 280 РСЗО «Чхонму». Долг Польши тогда превысил 36 миллиардов долларов. Что не мешает Варшаве готовиться сделать еще один заказ. Снова в кредит.

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#самолёты
#танки
#техника
#кредит
#военная техника
#польша
#пво
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Дистанционное электронное голосование в Подмосковье поставят под общественный контроль
08 августа 2023, 22:49

Фото: МИСК МО

В Информационном центре Московской области обсудили особенности общественного контроля в ходе проведения Единого дня голосования. О подготовке наблюдения за выборами-2023 рассказала первый зампред Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева.
«Одна из главных тем – создание эффективной системы гражданского контроля за дистанционным голосованием. Стоит задача максимально синхронизировать деятельность всех смежных институтов гражданского общества, задействованных в организации общественного наблюдения. Для нашего региона ДЭГ – это новый формат, который не знаком избирателю», – сказала Дмитриева.
Однако опыт подобной работы есть – в 2021 году ДЭГ в качестве эксперимента прошло в ряде регионов России в рамках ЕДГ.
«При эффективно построенной системе общественного контроля, информационной открытости и просветительской работе гражданских активистов доверие избирателей к электронному формату голосования повышается, что способствует более активному волеизъявлению граждан», – отметил ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точёнов.
На встрече обсудили и организацию работы Штаба общественного наблюдения за выборами. Во время ЕДГ штаб по будет работать круглосуточно. Также будет организована работа горячей линии для обращений граждан по вопросам возможного нарушения избирательного процесса.
 
Голосование в Подмосковье продлится с 8 по 10 сентября. В этот период в Московской области пройдут губернаторские и муниципальные выборы. Избирателям предложат два формата – очный и дистанционный. 
 
Электронное голосование пройдёт с помощью сайта госуслуги. Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#мособлизбирком
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Латвия вводит усиленный режим охраны границы
Латвия вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией
08 августа 2023, 22:07

Фото: iStock/william87

С 11 августа Латвия вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте латвийского правительства.
Власти страны приняли соответствующее решение для обеспечения безопасности государственной границы. В правительстве заявили об участившихся случаях незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Также отмечается, что попытки пересечь территорию страны несоразмерно велики.

Латвийское правительство подчеркнуло, что необходимо обеспечить скоординированные действия по пресечению подобных попыток. С 11 августа, страна будет обеспечивать усиленный режим охраны границ всего региона на территориях, смежных с соседней республикой, заявили власти. 

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#правительство
#режим
#латвия
#белоруссия
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Эрдоган пообещал приложить усилия для возобновления зерновой сделки
Эрдоган заявил, что Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки
08 августа 2023, 21:43

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки. Слова турецкого лидера приводит телеканал TRT.
Эрдоган отметил, что решение о возобновлении зернового соглашения будет зависеть от сторон соглашения. В частности, от западных стран, которые не исполнили свои обязательства, из-за чего сделка была прекращена.  

По словам турецкого главы, Анкара продолжает прилагать усилия для того, чтобы черноморская зерновая инициатива возобновилась. Он также призвал Запад к выполнению своих обязанностей, в рамках данного соглашения.

Напомним, МИД России уведомил Украину, Турцию и ООН о прекращении зерновой сделки 18 июля. Данное решение было принято Москвой по причине невыполнения договоренностей сторонами соглашения. 

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#соглашения
#сделки
#запад
#рф
#эрдоган
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США располагает ещё $6 млрд на помощь Украине
Пентагон: Администрация США располагает ещё $6 млрд на помощь Украине
08 августа 2023, 21:23

Фото: iStock/Phototreat

Администрация США располагает ещё $6 млрд на оказание военной помощи Киеву, поэтому обращаться к конгрессу за дополнительными деньгами в настоящее время рано, об этом сообщили в Пентагоне.
Ранее, США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что о новом транше военной помощи будет объявлено уже на этой неделе. О том, что войдет в новый пакет он не сказал. 

Американский телеканал CNN сообщал, что вскоре первая партия танков Abrams направляется на Украину. Кроме того, в транш войдут запчасти, боеприпасы и необходимое для ремонта оборудование. 

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#сша
#боеприпасы
#оборудование
#партия
#ес
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В Мособлпожспасе купальщиков предупредили о смертельной опасности тарзанок
08 августа 2023, 21:11

Фото: Мособлпожспас

Такие экстремальные развлечения, как прыжки в воду с тарзанок, могут привести к трагедии, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса. Там отметили, что в Подмосковье на открытых водоёмах часто встречаются подвешенные к ветвям деревьев подобные приспособления для раскачивания и прыжков в воду.
Работники противопожарно-спасательной службы во время патрулирования на пляжах региона рекомендуют отдыхающим не использовать такие устройства.
«Спасатели пояснили купальщикам, что тарзанки – это самодельные устройства, которые быстро рвутся и имеют ненадёжные крепления. Кроме того, прыгая с высоты, ныряльщики рискуют испытать холодовой шок, сломать шейные позвонки или потерять сознание», – предупредил замначальника госучреждения Игорь Сорокин
Он добавил, что в запрещённых для купания местах, где не расчищено дно, пловец может запутаться в водорослях, удариться головой о валун или корягу. 
 
Мелководье тоже представляет большую опасность для любителей тарзанок. Но и при достаточной глубине они могут получить травму или погибнуть из-за неправильного вхождения в воду. От удара сжимается полость живота и грудной клетки, и ныряльщик рефлекторно делает выдох, а уже под водой – вдох. В результате он может захлебнуться и утонуть. 

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#мособлпожспас
#безопасность
#водоёмы
#купание
#купальный сезон
#московская область
#подмосковье
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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Американские генералы уже не думают об Украине
08 августа 2023, 21:10

Фото: istockphoto/vorminbeeld

Американские генералы теперь уже не думают об Украине. Они с возрастающей тревогой отмечают колоссальные возможности российского атомного подводного флота, которому не составит труда уничтожить США,
Об этом в интервью Redacted заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон. Он обратил внимание на то, что в Пентагоне в последнее время как-то стихли разговоры о «поражении» России от Украины. Американский генералитет больше заботит мощь российских атомных подводных лодок (АПЛ). В мире только две страны, обладающие такими субмаринами — это Россия и США, отметил эксперт.

При этом Джонсон отметил, что в этой области Россия уже обогнала Соединенные Штаты, так как обладает беспилотными подводными аппаратами («Посейдон»), которые способны нести ядерное вооружение и наносить удары по США. Америка не располагает возможностями предотвратить подобную угрозу или противостоять ей, заключил бывший аналитик.

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#сша
#россия
#эксперт
#страны
#вооружение
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Члены УИК информируют подмосковных избирателей о выборах губернатора
08 августа 2023, 20:59

Фото: Мособлизбирком

Специально подготовленные члены участковых избирательных комиссий Подмосковья проводят подомовые обходы в регионе, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома. В Московской области с 7 августа началось адресное информирование избирателей о выборах губернатора.
Члены УИК должны иметь при себе удостоверение, бейдж с номером участковой избирательной комиссии, сумку с надписью «Избирательная комиссия» и информационные буклеты  Тем, кого не оказалось дома, сотрудники участковых комиссий оставляют на дверной ручке листовку с информацией о выборах.  

Для удобства граждан работает цифровой сервис, с помощью которого можно узнать номер и адрес избирательного участка, на который предстоит прийти в единый день голосования. 
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться
 
Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
 
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. 

ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.  В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
 
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#дэг
#выборы
#голосование
#единый день голосования
#едг
#мособлизбирком
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